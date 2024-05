'Doorgewinterde crimineel' Alex B. is ziek, maar moet meteen de cel in

Alex B. uit Chaam moet vijf jaar de cel in voor een cocaïnewasserij bij zijn moeder in de tuin. Hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan wapenhandel en afpersing. B. is nog maar net veroordeeld voor de geruchtmakende 'kerstontvoering' van Gino en Rien eind 2015 in Breda. Alles bij elkaar moet hij dus acht jaar zitten. Dat wordt nog een hele opgave, want hij is ernstig ziek.

De rechtbank noemde hem donderdag een 'doorgewinterde crimineel' op wie een langdurige straf weinig indruk maakt. Het is juist die combinatie van allerlei misdrijven die het zo erg maakt, oordeelde de rechtbank.

Hij mag dan ernstig ziek zijn en worden behandeld aan blaaskanker. Maar hij is er zelf 'lichtvaardig' mee omgegaan door ook tijdens zijn ziekte gewoon door te gaan met misdrijven plegen.

Gino en Rien

De naam van Alex B. zong 25 jaar geleden al rond toen de beruchte Julietbende werd opgerold, maar hij bleef zelf buiten de megaprocessen rond de Bredase afpersers. B. kwam daarna vaker in beeld bij de politie, voor onder meer ontvoering van een Oosterhoutse ondernemer.

Eind 2015 werden de achterneven Gino en Rien ontvoerd uit een garagebedrijf in Breda en tussen Kerst en Oud en Nieuw opgesloten in een kleine aanhangwagen in een loods in Ulicoten. Vermoedelijk ging dat over bijna honderdduizend euro. B. kreeg drie jaar cel, maar ging in hoger beroep en mocht vrij rondlopen. In de tussentijd verkocht hij toen twee vuurwapens, zo bleek tijdens zijn proces.



Garagehouder

Die illegale wapenhandel was niet het enige wat speelde. Net veroordeeld voor de ontvoering, ging B. opnieuw de fout in. Met een vriend uit Oosterhout stapte hij een jaar geleden binnen bij een garagehouder in Made, samen met een paar andere mannen. Die leken te zijn opgetrommeld om het bezoek kracht bij te zetten. Poging tot afpersing met bedreiging, was de aanklacht van het Openbaar Ministerie.

De verdachten zeiden dat het allemaal wel meeviel, maar de rechtbank bestrafte hen. Zowel B. als de vriend uit Oosterhout kregen de zwaarste straffen. De Oosterhouter kreeg tien maanden, deels voorwaardelijk. Een Bredanaar en man uit Almere kregen ieder vijftien dagen. Vrijspraak was er voor een andere Bredanaar en een Roosendaler wegens een beperkte rol.

Voor Alex B. was dit niet de enige beschuldiging aan zijn adres, er speelde nog wat, in en rond zijn achtertuin.

Drugslab

Na de afpersingszaak kwam bij de politie een anonieme tip binnen. Er hing een chemische lucht rond het huis van B. in Chaam en zijn moeder die naast hem woont. Een drone verkende het terrein.

Agenten zagen tussen beide woningen een campingtent staan. Onder het zeil stak een blauwe jerrycan uit. Toen agenten gingen kijken ontdekten ze een grote cocaïnewasserij. Het was nogal een zooi met drugsafval, apparatuur en jerrycans, bleek uit de rapporten.

B. vertelde de politie van niks te weten. Ene 'Marco' was daar bezig geweest. De rechtbank geloofde dat niet en denkt dat B. zelf met de drugs bezig was, samen met anderen. Want het lab was zo groot dat je dat niet in je eentje doet.

Voor die reeks misdrijven kreeg B. donderdag vijf jaar. Hij hoorde het zelf niet uitspreken. Zijn stoel bleef leeg in de rechtbank, ook zijn advocaat ontbrak. Waarom is onbekend. Maar de rechtbank bepaalde dat hij meteen zijn straf moet uitzitten, ziek of niet ziek: Alex B. moet brommen.

