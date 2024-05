Onbegrip en verdriet nu marathon niet doorgaat: 'Balen is zacht uitgedrukt'

Maandenlang trainen, om vier dagen van tevoren te horen dat het hele feest niet doorgaat. De sportmassage nog gepland, de laatste training net gehad. De medailles lagen klaar, de startnummers ook. "Alle emoties kwamen eruit", reageren deelnemers nu de Marathon Breda op het laatste moment is afgelast. En ondertussen staat de organisatie met de mond vol tanden.

Het was een prachtig idee: één keer een marathon in Breda. Echt eenmalig, een unicum. Maanden trainen, samen of alleen. Tot de hele boel werd afgeblazen. "Voor de deelnemers is dat verschrikkelijk", zegt mede-organisator Joan Simon Artigas. "En we zijn van mening dan we er echt wel uit konden komen."

'We' zijn in dit geval de gemeente Breda en de organisatie van de Marathon Breda. Vlak voor Hemelvaart kreeg de organisatie te horen dat de politie het evenement niet veilig genoeg vond. Zowel voor lopers, als vrijwilligers, als bezoekers en verkeer. "De gemeente heeft ons daarom een negatief advies gegeven. Maar we hadden er eerder nog helemaal niks over gehoord", reageert Joan.

En dat vinden de deelnemers maar moeilijk te snappen. Waarom zou je al medailles laten maken voor een evenement dat nog niet eens een vergunning heeft? En hoe zit het met de video waarin burgemeester Depla zelf de lopers opwarmt?