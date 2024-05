Martin (73) mishandeld in park: verdachte (40) aangehouden

Agenten hebben donderdag een 40-jarige verdachte uit Sint Willebrord aangehouden voor het mishandelen van Martin van Wees (73) in het Processiepark in Sint Willebrord. Martin schoot daar een oudere vrouw te hulp die werd lastiggevallen door een groep jongeren en werd vervolgens door hen in elkaar geslagen.

De politie meldt de arrestatie donderdagmiddag. Ze sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Eerder zei de politie al dat ze wist wie de vechtersbazen zijn. Martin was zijn hond aan het uitlaten in het Processiepark toen hij bij de groep jongeren uitkwam. Hij zag dat ze een oudere vrouw met een hond belaagden. Er was ook een vader van een van de jongens bij. Met hem kreeg hij het aan de stok. "Ik had ruzie met alleen die vader en had nooit verwacht dat de hele groep mij te grazen zou nemen." Van de vechtpartij ging al snel een video viral op sociale media. Dat zorgde ervoor dat hij veel steun kreeg van dorpsbewoners.