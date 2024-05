Martin (73) mishandeld nadat hij oudere vrouw hielp: 'Zou het zo weer doen'

Martin van Wees (73) wilde afgelopen zondagavond even snel zijn drie honden uitlaten in het Processiepark in Sint Willebrord. Omdat hij naar eigen zeggen opkwam voor een oudere vrouw die werd lastiggevallen, werd hij even later in elkaar geschopt door een groep jongeren en een van hun vaders. "Ik had ruzie met alleen die vader en had nooit verwacht dat de hele groep mij te grazen zou nemen."

Het filmpje waarin Martin van Wees mishandeld wordt, gaat inmiddels viral. Vlak voor de schoppartij ziet hij hoe een oudere vrouw en haar hond belaagd worden door een groep jongeren die al langer overlast veroorzaakt in het Processiepark met hun scooters en fatbikes. "Toen ik daar wat van zei werden ze boos op mij en begonnen ze met spullen te gooien", vertelt hij. "Ik werd boos, heb wat gescholden en ze het park uitgejaagd."

Voor Martin was het daarmee klaar en hij wilde met zijn honden weer naar huis gaan. Maar twee jongens belden hun vader en die kwam verhaal halen. "Je moet met je poten van mijn jongen afblijven", riep de vader volgens Martin. Hij legde de vader uit dat de groep jongens zijn honden probeerde aan te rijden en met spullen gooide. "En daar mag ik dan niets van zeggen? Die kinderen moeten opgevoed worden. Maar deze man bleef daarna heel redelijk." Dat gold niet voor de tweede vader, de man in het roze shirt op het beruchte filmpje. "Die begon te schelden en gaf mij een duw waardoor ik omviel." Martin kwam overeind en heeft de vader toen wat toegewenst en daarna liep het volledig uit de hand. "Vervolgens zijn die jongeren erbij gekomen, maar daar heb ik weinig van meegekregen." Op de beelden is te zien is hoe Martin zowel geslagen als geschopt wordt en door een heg valt.

"Ik heb liever dat ze mij dan mijn honden schoppen."

Hij baalt er flink van dat hij zich niet beter heeft kunnen verdedigen. "Maar ik was ook bang voor mijn honden, als ze die een schop geven, zijn ze dood. Zeker mijn twee Jack Russels die van de beruchte fokker uit Eersel komen en ik geadopteerd heb. Dan heb ik liever dat ze mij te pakken nemen", vertelt Martin. Toch zijn er ook jongeren die hem te hulp schoten. "Twee meiden zijn ertussen gesprongen en riepen dat ze moesten stoppen met schoppen. Dat kan ik mij nog goed herinneren, want er werd ook gestopt." De meiden drongen er bij Martin op aan dat hij gaat zitten, rustig blijft en de politie belt. "Dat wilde ik niet omdat ik eigenwijs ben, maar ze waren streng en belden zelf."

"Misschien hebben ze wel mijn leven gered."

Hij is de meiden en jongens die hem hielpen enorm dankbaar. "Misschien hebben ze wel mijn leven gered. Want wat was er gebeurd als ze waren blijven doorschoppen?", vraagt Martin zich hardop af. Hij heeft kneuzingen in zijn zij en rug, een blauw oog en ook wat bulten en schrammen. "Ik voel mij redelijk, maar ben goed op mijn hoofd geraakt en heb hoofdpijn." Ondanks de mishandeling is Martin niet bang geworden. "Ik ga gewoon weer naar het park om mijn honden uit te laten." Hij is ergens zelfs blij met het flimpje. "De overlast heeft nu de aandacht en het is bewijsmateriaal voor de politie." Door de mishandeling wordt volgens hem nu ook duidelijk dat er al veel langer problemen met de groep jongeren zijn. "Alleen jammer dat mensen dit nu pas zeggen. Als je wil dat de politie iets doet, moet je het wel melden." Buurtbewoners herkennen de problemen met de jongeren en bevestigen dat ze voor veel overlast en problemen zorgen met hun fatbikes en scooters.

"Het voelde alsof ze haar opa in elkaar sloegen."

Martin krijgt veel steun van de inwoners van Sint Willebrord. "Zelfs de burgemeester heeft gebeld." Toch blijft hij het merkwaardig vinden dat zo'n groep jongeren zo tekeer gaat tegen iemand van 73. "Een van de meisjes die mij beschermden zei dat het voelde alsof ze haar opa in elkaar sloegen. Dan voel je jezelf oud maar is er wel het respect. Die groep jongens heeft toch ook een opa en oma?" Spijt dat hij opkwam voor de oudere dame heeft hij niet. "Ik zou het zo weer doen. Ik kreeg het advies om om te draaien en weg te lopen, maar dan kan ik mijzelf niet in de spiegel aankijken."