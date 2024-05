Spreidingswet bezorgt wethouder kopzorgen: 'Budel los het zelf maar op'

De nieuwe coalitie is van plan de Spreidingswet te schrappen. Die wet, die met bloed, zweet en tranen tot stand kwam, was bedoeld om de asielopvang in Nederland beter te regelen. Elke gemeente in Nederland moest eerlijk bijdragen aan het regelen van vaste opvangplekken. Dat gaat nu, tot grote frustratie van Brabantse bestuurders, niet door.

Arjen van Drunen (PvdA-wethouder in Breda) is enorm teleurgesteld. “Ik snap dat de partijen willen werken aan een lagere instroom. Maar zelfs als die instroom wordt gehalveerd, moeten we de mensen die hier komen alsnog goed kunnen opvangen. De spreidingswet was een goed idee. Zo konden we de mensen eerlijk over het land verdelen. Door deze wet te schrappen zegt de nieuwe regering eigenlijk: Ter Apel, Budel, los het maar lekker zelf op.”

Breda is zelf al flink aan de slag om extra opvangplekken te regelen en ook niet van plan om daar meteen mee te stopen. “Natuurlijk moeten we ons beraden op de gevolgen, maar de maatregelen om de instroom terug te dringen zijn ingewikkeld en het duurt nog heel lang voor we daar effect van gaan zien, vrees ik. Het is frustrerend dat de broodnodige opvang op deze manier toch weer op het bordje komt van enkele steden in het land.”

AZC Budel

De gemeente Cranendonck, waar een azc met 1.500 opvangplekken is gevestigd, is niet te spreken over de asielplannen van de rechtse coalitie: "We zijn teleurgesteld over het voornemen om de Spreidingswet in te trekken. Op het eerste gezicht zien we in het hoofdlijnenakkoord weinig perspectief waarmee Cranendonck – en ook Ter Apel – op de korte en middellange termijn is geholpen."

Kortom: jullie schrappen wel iets, maar er komt niets concreets voor in de plaats waar wij mee geholpen zijn.

Dijsselbloem

Ook burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven is waarschijnlijk ‘not amused’ om het zacht uit te drukken. Hij lag vorig jaar maart nog met Van der Burg in de clinch omdat hij weigerde nog langer crisis-noodopvanglocaties te regelen in zijn regio. Dijsselbloem pleitte al langer voor de spreidingswet. Dat zou er voor zorgen dat er niet langer werd gesleept met asielzoekers. Dat de wet nu alsnog sneuvelt is een bittere pil. "Ik neem kennis van het nieuws en wacht op de concrete plannen."

In februari luidde het COA de noodklok. Gevreesd werd voor nog grotere tekorten in de opvang, omdat contracten voor tijdelijke noodopvanglocaties aflopen. Het tekort zou destijds oplopen met ruim 2200 plekken.

Het doel van de Spreidingswet, was dat (crisis)noodopvang in de toekomst niet meer nodig zou zijn. Maar die plekken zijn nog niet geregeld, terwijl ondertussen bestaande opvanglocaties dreigen te verdwijnen. Het lijkt erop dat veel van die plekken ook niet meer geregeld gaan worden.

En zo lijkt de opvangcrisis voor gemeenten die wél opvang willen regelen nog omvangrijker te worden.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Gemengde reacties op regeerakkoord: 'Hoopvol en frustrerend'