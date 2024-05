Drastische maatregel: gemeente koopt voor miljoenen Poolse supermarkt uit

De gemeente Roosendaal gaat de eigenaar van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg uitkopen. Buurtbewoners kampen al jaren met overlast rond de supermarkt. De gemeenteraad is bereid om een bedrag van ruim vijf miljoen euro uit te trekken om het hoofdpijndossier voorgoed op te lossen.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met het voorstel van burgemeester Han van Midden om voor voor eens en altijd af te rekenen met het probleem. Volgens Wilbert Brouwers van de Vrije Liberale Partij (VLP) biedt uitkoop nu de mogelijkheid om de leefbaarheid in de wijk Kalsdonk een impuls te geven. “Er gloort weer hoop voor de wijk nu er ruimte komt voor woningbouw.”

Buurtbewoners in de wijk Kalsdonk voelden zich geïntimideerd en onveilig door klanten van de Poolse supermarkt. De overlast bestond uit wildplassen, vernielingen, agressie en auto’s die overal schots en scheef werden geparkeerd. Maatregelen van de gemeente leverden in de ogen van de wijkbewoners te weinig op.

Er klonk kritiek vanuit oppositiepartij Roosendaalse Lijst. Raadslid Stijn van Looveren vindt dat het bedrag van vijf miljoen dat nodig is voor de uitkoop niet in verhouding staat met de problematiek. “Hoe wil de gemeente in de toekomst omgaan met andere locaties waar overlast wordt ervaren. Dit is te gek voor woorden”, aldus het raadslid.

De buurtbewoners spraken eerder al hun voorkeur uit voor het uitkopen van de supermarkt. Ze zouden met deze oplossing ‘enorm opgelucht’ zijn. Een andere optie waarbij ze hun huis aan de gemeente zouden kunnen verkopen, is nu van de baan.

