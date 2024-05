112-nieuws: 4 gewonden bij botsing auto's • waarschuwing voor oplichters

12.19

De politie blijft waarschuwen voor oplichters die zich telefonisch voordoen als agent of rechercheur. Ze bellen veelal ouderen over bijvoorbeeld inbraken in de wijk en stellen vervolgens vragen over waardevolle goederen en geld. Tot slot proberen ze een afspraak te maken om de goederen op te komen halen, zodat ze deze ‘veilig bij de politie kunnen leggen’. Kort geleden overkwam dit mensen in Het Zand, de Kruidenbuurt en de Blaak in Tilburg. "Trap er niet in! Dit doen wij nooit!"

Met deze tips ben je babbelende criminelen te slim af: 'Praat met elkaar'