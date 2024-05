112-nieuws: man verkijkt zich in plas water • file op A50 voorbij

14.57

In Gassel is een man met zijn brommobiel tegen een boom aan gereden. Het kleine wagentje was slechts twee dagen oud. Omstanders zeggen tegen een 112-correspondent dat ze een knal hoorden, waarna ze zagen dat de brommobiel flink ingedeukt tegen een boom aan stond.

De bestuurder is door omstanders uit de brommobiel gehaald en in de berm gelegd tot de ambulance kwam. Vervolgens is de man meegenomen naar het ziekenhuis. Op foto's is te zien dat de hele motorkap van de brommobiel open ligt. Ook het stuur is nagenoeg doormidden gebroken.