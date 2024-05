Eerste giraffe ingeënt tegen blauwtong: 'Hij was even heel boos'

Schaapsherders konden hun geluk niet op toen er eind april een vaccin voor de dodelijke ziekte blauwtong beschikbaar kwam. Het virus sloeg afgelopen jaar razendsnel om zich heen en duizenden schapen overleefden het niet. Maar ook voor andere herkauwers is blauwtong gevaarlijk. Daarom werd vrijdag voor het eerst een giraffe bij de Beekse Bergen ingeënt. "Hij was eventjes heel boos, maar dat mag", zegt Fokko Klip, de dierenarts van het safaripark.

Het gevaar voor het blauwtongvirus is ondanks het vaccin nog altijd niet geweken. In de Beekse Bergen geldt momenteel een exportbeperking vanwege blauwtong. "Dat betekent dat we geen herkauwers mogen transporteren vanuit Hilvarenbeek naar andere parken", legt Fokko uit.

De inentingen zijn belangrijk, want zonder deze bescherming mogen dierenparken onderling geen dieren uitwisselen. "Sommige dieren gaan naar een andere plek vanwege de fok, anderen krijgen een nieuw onderkomen in binnen- of buitenland. Met dit vaccin voldoen we aan de regelgeving."

Ander plekje voor M'toto

M'toto, een van de jongere giraffen, kreeg vrijdag zijn eerste vaccinatie. Voor het dier is al langer een plekje in een andere dierentuin, maar vanwege de regels kon-ie niet worden vervoerd. M'toto werd korte tijd in de stal gehouden, zodat Fokko de prik kon geven. Daarna kon hij weer lekker naar buiten.

"Hij was eventjes heel boos, maar dat mag. Kijk, je ziet de injectienaald nog zitten. Die valt er vanzelf uit", wijst de dierenarts. "De ene keer is dat binnen een paar seconden en de andere keer duurt het even."