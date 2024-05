Hond Rumeno verstopt in tuin: ook met deze vermiste dieren liep het goed af

Je wenst het geen enkel dierenbaasje toe: je viervoetige vriend kwijtraken. Het overkwam Suzanne Langes uit Middelrode afgelopen vrijdag. Haar hond Rumeno was sinds de ochtend spoorloos verdwenen. Net toen ze de wanhoop nabij was, bleek het dier verstopt te zitten in een speciekuip in de tuin. Gelukkig is het niet ongewoon dat dieren na een vermissing weer terugkeren. Van weggelopen katten tot ontvoerde schapen: ook deze dieren werden weer herenigd met hun baasjes.

Medewerkers van de Dierenambulance in Den Bosch vonden Teigertje nadat het dier in een sloot was gevallen. Dankzij de chip van het beestje kon de eigenaar teruggevonden worden. Grote opluchting voor de baasjes, maar waar heeft het dier al die jaren uitgehangen? Teigertje houdt zijn snorharen strak op elkaar.

Schaap na bizarre ontvoering weer thuis op kinderboerderij Dit keer geen kat of hond die foetsie is, maar een schaap van kinderboerderij Eigen Wijs in Eindhoven. Het dier is zelfs aan een akelige dood ontsnapt. Lambi, zoals het schaap heet, werd door politieagenten gevonden in een kofferbank van een auto langs de A2 bij Boxtel. Waarschijnlijk was het dier ontvoerd om geslacht te worden.

In 2021 raakte kat Fluffy vermist. Kort daarna werd het dier in Zierikzee gevonden. Tenminste, het dier leek op Fluffy. Zonder door te hebben dat het eigenlijk een andere kat was, nam Deborah 'Fluffy' in huis. Drie jaar later duikt opeens de échte Fluffy weer op. Nu heeft Deborah Wattel beide katten, die ze allebei Fluffy noemt, bij haar thuis wonen. De eigenaar van nep-Fluffy is nog steeds niet gevonden.

Kat Fluffy en zijn dubbelganger allebei thuis Deborah Wattel haalde opgelucht adem toen ze werd gebeld door een medewerker van Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal. Haar kat Fluffy was weer terecht. Tegelijkertijd was Deborah ook verbaasd. Want wie was dan de kat die drie jaar geleden bij haar werd gebracht en er precies zo uitziet als Fluffy?

Sneeuwuil vliegt uit en wordt in Brabant gevonden

In Dierenpark Amersfoort vreesden ze in december van 2022 het ergste toen hun witte sneeuwuil wegvloog. Zeker toen het dier na een paar dagen nog steeds niet was teruggevonden, zakte bij de verzorgers de moed in de schoenen. Tot de dierenambulance in Den Bosch te hulp schoot. Zij kregen een telefoontje van mensen die de witte sneeuwuil hadden zien vliegen.

Het dier was vanuit Amersfoort naar Brabant gevlogen en trakteerde zich hier op feestmaal: de uil at twee eenden en een gans op. In Berlicum werd het dier eindelijk gevangen en teruggebracht naar de dierentuin. Daar werd de thuiskomst van de uil gevierd als een verlaat kerstwonder.