Hongerige slakken vreten alles kaal: dit is waarom er zoveel zijn dit jaar

Gaten in de bladeren, slijmerige sporen over het tuinpad en kaalgevreten steeltjes waar eerst kleurige bloemen zaten. De tuinen zitten momenteel vol met slakken. Mensen met groene vingers zitten met de handen in het haar, want ondanks allerlei middeltjes vreten de slijmerige beestje alle planten kaal. Hoe kan het dat het er dit jaar zo ontzettend veel zijn?

Je kunt gerust spreken van een slakkenplaag, dit voorjaar. Loop 's morgens vroeg of 's avonds na de schemering je tuin in en je ziet ze meteen: huisjesslakken en naaktslakken.

Want hoewel de meeste mensen genieten van zonnige dagen, willen de slakken liever wat anders. "Dit is het beste weer dat slakken kunnen hebben", vertelt de boswachter. "Mensen willen het liefst een zonnetje hebben, zodat ze op een terras kunnen gaan zitten. Maar voor de slakken is het nu terrasjestijd. Ze zijn gek op een vochtige omgeving. Door de vele regen is er een hoge waterstand, waardoor het nu ideaal voor ze is boven de grond."

Door de regen is er dus geen ontkomen aan de slijmerige slakken. "Als er geen water en vocht is, dan verstoppen ze zich", vertelt de boswachter. "Naaktslakken graven zich in de grond in, terwijl huisjesslakken zich terugtrekken in hun slakkenhuis en de opening afsluiten met verhardend slijm."

Buiten zie je ze nu dus massaal zitten op fluitenkruid en op brandnetels, maar ook de zomerbloeiers in de tuin vormen een lekker hapje. Zelf heeft Frans ook een groene oase achter zijn huis. "Maar ik heb geluk, want bij mij zitten wat lijsters in de buurt en die zijn dol op slakken."

Wordt jouw tuin ook overspoeld door slakken? Laat het ons dan weten door een mail te sturen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Zo kom je van slijmerige slakken af volgens boswachter Frans