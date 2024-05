Demonstranten bouwen tentenkamp op Tilburgse universiteit

Studenten, verenigd in Palestine Solidarity Tilburg (PST), kamperen vanaf woensdag Tilburg University. De universiteit heeft hun eisen om de banden met Israël te verbreken, niet ingewilligd. De studenten spraken dinsdag twee keer met collegevoorzitter Wim van de Donk, maar dat leverde niets op. "Alleen onze derde eis, dat we mogen demonstreren zonder politie-inzet, is ingewilligd," zegt Rami Fransawi, woordvoerder van PST.

Op verschillende Nederlandse universiteiten is het de afgelopen weken onrustig. Veel universiteiten hebben banden met collega-universiteiten in Israël. De pro-Palestijnse demonstranten eisen dat die verbroken worden. In Amsterdam en Utrecht bezetten actievoerders deze maand campusgebouwen. In Amsterdam en Rotterdam sloten de universiteiten de campus vanwege de protesten. Of Tilburg dat ook gaat doen, is nog niet bekend. De universiteit reageerde dinsdag niet op vragen daarover van Omroep Brabant.

Tentenkamp

"We gaan geen panden bezetten maar kiezen voor een tentenkamp", aldus Fransawi. Op een bijeenkomst dinsdagavond, waar dat besloten werd, kwamen ongeveer vijftig actievoerders af. In een protestmars liepen vorige week ongeveer tweehonderd mensen mee. Het ging om studenten, maar ook medewerkers van de campus sloten zich bij de demonstratie aan.

De demonstranten hebben drie eisen. Zo moet de universiteit openbaar maken met welke organisaties, universiteiten en bedrijven met Israëlische connecties, ze banden heeft. "Dat wil de universiteit niet acuut doen", zegt Fransawi. "De universiteit werkt wel aan een totaaloverzicht met banden met organisaties in alle landen ter wereld, maar dat kan nog even duren. Dat duurt ons te lang."

Universiteit willigt eisen niet in

Ook moet de universiteit van PST per direct de banden met de drie universiteiten in Israël verbreken. Het gaat om de Reichman University in Herzliya, de Hebrew University of Jerusalem en de Bar-Ilan University in Ramat Gan. Het gaat bij de samenwerking vooral om uitwisseling van studenten en academisch personeel. "Ook op dit vlak wordt door Van de Donk geen actie ondernomen. Wij hebben het gevoel dat alleen netjes vragen niet helpt. Vandaar dat we de campus gaan bezetten."

Waar de tenten worden neergezet is nog onbekend, ook hoe laat de bezetting start, wordt -vanwege het verrassingseffect- pas woensdag bekend. "We blijven de campus bezet houden tot we een nieuwe uitnodiging voor een gesprek met de bestuurders krijgen en tot die onze eisen inwilligen."

Gezien een inventarislijst die op Instagram rondgaat, waarin staat wat de studenten mee moeten nemen, gaat het een langdurige bezetting worden waarbij niet iedereen herkend wil worden. Zo zoeken de studenten partytenten, stoelen, tafels, gezichtsmaskers en megafoons.

In een nieuwsupdate op haar website spreekt de universiteit over 'constructieve bestuurlijke gesprekken met PST.' "We weten dat ze een tentenkamp bouwen. We doen er alles aan om dit vreedzaam en veilig te laten verlopen." Woensdag komt de universiteit met een verdere inhoudelijke reactie vanuit het College van Bestuur over de gesprekken met PST.