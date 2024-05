Jongeren melden zich bij politie in zaak mishandelde Martin (73)

Drie minderjarigen hebben zich zondag gemeld bij de politie voor de mishandeling Martin van Wees (73) uit Sint Willebrord. De 40-jarige verdachte die donderdag is aangehouden, is weer vrij. Wel moet hij later voor de rechter verschijnen. De politie sluit niet uit dat nog meer mensen zich melden.

De drie hebben zih volgens een woordvoerder van de politie vrijwillig gemeld. Ze zijn verhoord en vrijgelaten. Zij blijven verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling en moeten zich later verantwoorden voor de rechter.

Wat de jongens hebben gedaan, is nog niet bekend. Al is het volgens de politie aannemelijk dat zij een aandeel hebben gehad in de mishandeling, anders zouden ze zich niet zomaar hebben gemeld. De politie vermoedt dat meer mensen zich gaan melden, ook als zij alleen op een afstand hebben toegekeken. Dat zijn volgens de woordvoerder belangrijke getuigen.

De 73-jarige Martin van Wees was zondag 12 mei in het processiepark in Sint Willebrord zijn hond aan het uitlaten toen hij door meer dan tien jongeren en een vader werd mishandeld. Dat gebeurde nadat hij de jongeren op hun gedrag had aangesproken. Een vrouw werd belaagd door de jongeren die met scooters en fatbikes in het park rondreden.

De man werd vervolgens door de jongeren en de vader geschopt en geslagen. Hij was zodanig gewond dat hij met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Op social media ging een filmpje van de mishandeling rond.

