Emotioneel afscheid Lidewij Welten: 'Dit doet wel wat met me'

Hockeyster Lidewij Welten (33) heeft maandagmiddag haar laatste hockeywedstrijd gespeeld. De meervoudig Olympisch kampioen verloor in de play-offs met Kampong van haar oude ploeg Den Bosch. Ze hangt haar hockeystick aan de wilgen. Welten is niet geselecteerd voor de Olympische Spelen in Parijs.

Tijdens haar carrière maakte ze 260 goals. Eén minuut voor tijd werd het spel stilgelegd en kreeg Welten een publiekswissel. Ze ontving een knuffel van haar ploeggenoten en een staande ovatie van de aanwezige toeschouwers. "Mijn eerste reactie was: dit hoeft allemaal niet hoor. Je bent als teamspeler nou eenmaal niet gewend om individueel zo in de schijnwerpers te staan. Maar het was heel mooi. Ik was emotioneel, al drukte ik het een beetje weg. Als zoveel mensen voor je gaan staan en klappen, dan doet dat wel wat met je," zegt ze tegen hockey.nl Ze gaat de teamspirit in de kleedkamer missen, zegt ze. "Het is zo leuk om met je teamgenoten in de kleedkamer te zitten. De typische humor, de meiden om je heen, het strijden met elkaar voor één doel en daarbij het beste uit jezelf halen, dat is me altijd heel veel waard geweest," zegt ze tegen de hockeysite.

"Ik ben verdrietig dat ik niet langer uitmaak van het Nederlands team."