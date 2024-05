Jolanda verliest zus en vader door kanker en haalt nu geld op met Roparun

Terminale kankerpatiënten een mooie dag bezorgen met de wensambulance. Dat is het doel waar Jolanda Zwijgers (57) uit Tilburg samen met haar teamleden geld voor ophaalt tijdens de Roparun in Rotterdam. Jolanda heeft zelf haar zus en haar vader verloren aan die 'rotziekte' en zorgt er als teamcaptain voor dat iedereen heelhuids de eindstreep haalt in Rotterdam. "Veel teamleden hebben iemand verloren aan kanker."

Jolanda doet voor de zevende keer mee met de Roparun en weet hoe belangrijk de tocht voor haar en voor haar teamleden is. "We zijn met een groep van 25 mensen en iedereen heeft wel iemand in de familie aan kanker verloren. En dus halen we geld op voor kankerpatiënten die niet meer te genezen zijn. We willen hen met de wensambulance een mooie dag bezorgen." Kanker is gewoon echt een rotziekte, zegt ze. "Op jonge leeftijd heb ik mijn zusje aan kanker overleden en daarna ook nog eens mijn vader die is gestorven aan keelkanker. Dan is het mooi dat je wat terug kan doen voor mensen die nu moeten lijden."

"Iedere keer op de finishstreep breek ik. Dan moet ik toch een traantje laten."

Het team begon in Enschede aan de tocht naar Rotterdam, maar zonder teamcaptain Jolanda zijn ze nergens. "Ik ben eigenlijk een soort manusje van alles. Ik zorg dat de navigatie goed wordt ingesteld voor de fietsers. De muziek is in mijn handen en ik regel alle reservespullen. Eigenlijk alles om iedereen zo gemotiveerd mogelijk te houden." Rond half vijf bereikte het team de finish. Een emotioneel moment voor het team. "Iedereen keer op de finishstreep breek ik. Dan weet ik waarvoor we het doen en moet ik toch weer een traantje laten", vertelt Jolanda. "Dan zie ik die mensen langs de kant en dan hebben we het toch weer geflikt met zijn allen."