Wilde achtervolging eindigt in sloot: nat pak en de cel in

Het leken wel wildwesttaferelen in Chaam maandagochtend. Een man had nog een rekening openstaan bij justitie en wilde niet stoppen voor de politie. Vanuit Baarle-Nassau werd de achtervolging ingezet, die eindigde met een nat pak in een weiland in Chaam. En een ritje naar Rotterdam waar de man vastzit en wordt verhoord.

Agenten zagen maandagochtend om 08.30 uur een auto, waarvan het kenteken bekend is bij justitie. De bestuurder heeft volgens een woordvoerder van de politie nog een zaak lopen. En dus kan de man worden aangehouden zonder dat ze hem iets strafbaars zien doen. De man had daar volgens de politie duidelijk geen zin in en trapt in Baarle-Nassau flink het gas in om aan de politie te ontkomen. Hij rijdt richting Chaam en weet op een gegeven moment niet meer waar hij naartoe moet. Uiteindelijk rijdt hij met zijn auto de sloot in en neemt de benen. Hij rent door de weilanden, om zo aan de agenten te ontsnappen. De politie besluit ook een helikopter in te zetten, maar op dat moment hebben ze de man al in het zicht. De man springt als laatste redmiddel in de sloot, maar wordt uiteindelijk daar aangehouden. Met een nat pak wordt hij overgebracht naar Rotterdam.