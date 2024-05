Nieuws over integriteitsprobleem, partijen willen wethouder op non-actief

De drie oppositiepartijen in de Woensdrechtse gemeenteraad willen dat wethouder Schuurbiers op non-actief wordt gesteld. Ook moet er onderzoek komen naar zijn handelen. Aanleiding is het nieuws over het werkverleden van Schuurbiers, die bij zijn vorige baas ontslagen werd na wangedrag.

Omroep Brabant meldde vrijdag dat Rainier Schuurbiers in 2015 op staande voet ontslagen is bij het aannemersbedrijf waar hij werkte. Aanleiding: hij zette personeel waar hij de leiding over had in om gratis spullen voor zijn privé verbouwing te regelen. Zijn baas was hier niet van op de hoogte.

In de ontslagbrief wordt gesproken over 'financiële benadeling' van het bedrijf en ook wordt gesteld dat de ‘geloofwaardigheid en/ of reputatie’ van Schuurbiers en het bedrijf ‘ernstig in gevaar is gebracht’. De ' integriteit en daarmee ook het bestaansrecht' zou op het spel staan.

Schuurbiers is sinds 2022 wethouder bouwzaken voor de partij ABZ (Algemeen Belang Zuidwesthoek) in Woensdrecht.

Integriteit

De oppositiepartijen AKT (Alle Kernen Troef), VVD en PvdA willen dat er een onderzoek naar Schuurbiers wordt ingesteld. Ook willen ze de zaak bespreken in een extra raadsvergadering en gedurende het onderzoek zou Schuurbiers op non-actief gesteld moeten worden. Dit schrijven ze in een brief aan de burgemeester.

'Integriteit is van essentieel belang voor elke publieke functie. Het feit dat in de media verondersteld wordt dat dhr. Schuurbiers goederen en diensten zou hebben gebruikt zonder te betalen, zet zijn geloofwaardigheid en die van het gemeentebestuur onder druk', zo staat in de brief.

'Heftig verhaal'

"Ik ben geschrokken van de inhoud van het gepubliceerde artikel en heb dit even op me in moeten laten werken", aldus John Mathijssen van AKT tegenover Omroep Brabant. Vooral wat het nieuws betekent voor de Woensdrechtse politiek en de inwoners van Woensdrecht houdt hem bezig.

Marius Bakker van de VVD spreekt van 'nogal een heftig en op de persoon gericht verhaal'. Zijn partij wil zorgvuldig met de zaak omgaan en wil 'alle feiten kennen' om een mening te kunnen vormen.

