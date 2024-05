Wethouder over regelen gratis spullen: 'Ik sta in voor mijn integriteit'

"Ik heb destijds rechtmatig gehandeld en sta voor mijn integriteit." Dat zegt de Woensdrechtse wethouder Rainier Schuurbiers tegen Omroep Brabant. Hij beschouwt de kwestie rond het ontslag bij zijn vorige werkgever als een afgedane zaak. "Ik heb mezelf nooit bevoordeeld en niemand gemanipuleerd."

Schuurbiers reageert hiermee op de oproep van de oppositie van dinsdagochtend, om hem op non-actief te stellen en de situatie rond zijn vorige werkgever te onderzoeken. Daar werd hij in 2015 op staande voet ontslagen wegens wangedrag, zo blijkt uit brieven in handen van Omroep Brabant.

Bedrijfscultuur

Volgens Schuurbiers is die zaak destijds keurig afgehandeld. Zo is er na de brieven nog een kort geding over de zaak geweest. Heeft hij die zaak gewonnen? "Half wel en half niet", aldus Schuurbiers. Hij heeft salaris doorbetaald gekregen, maar de gevraagde schadevergoeding kreeg hij niet.

De gang van zaken wijt Schuurbiers onder meer aan een cultuuromslag binnen het bedrijf waar hij werkte, dat van familiebedrijf naar 'een groot bedrijf met een andere directie' ging. Over het feit dat die directie niet op de hoogte was van zijn deals met leveranciers zegt hij: "Niet iedereen vindt elkaar altijd even aardig, zo is het ook in het leven. Ik had wat minder contact met de directeur."

Gratis spullen

Schuurbiers ligt onder vuur nadat Omroep Brabant schreef over zijn ontslag bij zijn vorige werkgever, een aannemer. Uit documenten in handen van Omroep Brabant blijkt dat hij personeel, waar hij de leiding over had, inzette om gratis spullen voor zijn privéverbouwing te regelen. Zijn baas was hier niet van op de hoogte.

Daarnaast wordt er in de documenten gesproken van een rommelige administratie rond de verbouwing. Schuurbiers kan tegenover onderzoekers niet alle kostenposten verklaren. Ook zijn er kosten geboekt op rekeningen van andere projecten waar het aannemersbedrijf bij betrokken was.

Non-actief

Dinsdag riepen de drie oppositiepartijen in een brief aan de burgemeester op om Schuurbiers op non-actief te stellen en de situatie te onderzoeken. Ook willen ze een extra raadsvergadering om de zaak te bespreken. Schuurbiers wacht de zaak af, de volgende stap is nu aan de burgemeester.

Heb je een tip? Mail de onderzoeksredactie of bereik ons 100% anoniem via Publeaks.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Wat speelde er precies rond de vorige werkgever van Schuurbiers?

Hier zie je wat een deel van de gemeenteraad ervan vindt en wat er precies gebeurde in het verleden: