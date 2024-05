'ASML kan China dwarszitten wanneer het Taiwan binnenvalt'

Mocht China Taiwan binnenvallen, dan kan chipmachinefabrikant ASML de Chinezen vanuit Veldhoven dwarszitten. ASML kan zijn meest geavanceerde chipmachines namelijk op afstand uitschakelen. Dat melden ingewijden dinsdag aan het bekende Amerikaanse persbureau Bloomberg.

De Amerikaanse overheid uitte eerder al haar zorgen richting Nederland en ASML over de gevolgen van een Chinese inval in Taiwan. Het Nederlandse ASML heeft de Amerikanen onlangs gerustgesteld, aldus twee van de bronnen. Dat gebeurde in gesprekken met Nederlandse ambtenaren over de dreigende escalatie in het conflict tussen China en Taiwan.

Een groot deel van de wereldwijd geproduceerde chips komt uit Taiwan. Ook de Taiwanese chipproducent TSMC zou beschikken over de mogelijkheid om zijn machines uit te zetten. Betrokken partijen wilden overigens niet reageren op vragen van Bloomberg.

Amerikaanse betrokkenheid

De machines die ASML zou kunnen uitschakelen zijn de zogeheten EUV-machines. Die brengen met extreem ultraviolet licht (EUV) structuren op chips aan. De chips werken daardoor sneller. De machines kosten ongeveer 150 miljoen per stuk en zijn de meest geavanceerde chipmachines van ASML.

ASML zei eerder dit jaar dat de Amerikaanse overheid de Nederlandse overheid onder druk heeft gezet om het bedrijf op de vingers te tikken. Het ging toen om de export van DUV-machines, de voorloper van de EUV-machines, naar China in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Dat mocht toen nog. De Nederlandse overheid heeft de export van die DUV-machines naar China vanaf dit jaar verboden. Met DUV-chipmachines worden chips gemaakt voor veel alledaagse apparaten zoals auto's, wasmachines en beveiligingscamera's. De machines kosten zo'n tachtig tot negentig miljoen euro per stuk.

Er gold al een verbod op de export van EUV-machines naar China

Dit is hoe die EUV-machines werken: