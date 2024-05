Het stikt van de ratten bij dit fastfoodrestaurant: 'Zijn er echt veel'

Bij de McDonald's aan de Noord Brabantlaan in Eindhoven worden de laatste tijd veel ratten gezien. Ze zetten hun zinnen op het eten dat door bezoekers wordt weggegooid. Het ongedierte scharrelt rond tussen de auto's en in de struiken. "Ik was bang om er een te overrijden."

"Ik heb ze hier vorige week nog gezien", zegt Maria uit Eindhoven. "Het waren er best veel. Ze rennen door de struiken en lopen ook onder de auto's door. Ik durfde niet te gaan rijden, omdat ik bang was er een onder mijn auto te krijgen." Ook Melissa uit Eindhoven merkt ze de laatste tijd vaak op. "Ik kom hier 's avonds liever niet meer, want dan zijn het er echt veel. Er slingert hier natuurlijk ook van alles rond in de bermen."

Dat niet alleen mensen houden van de snelle hap bij een fastfoodrestaurant, weten klanten die dinsdagochtend de McDonald's aan de Noord Brabantlaan in Eindhoven bezoeken. Ze zien de ratten rondscharrelen op de parkeerplaats, op zoek naar de afgeknauwde hamburger of gedumpte portie friet.

De fastfoodketen is bekend met het probleem bij het filiaal. McDonald's zet in op het opruimen van het zwerfafval en heeft een ongediertebestrijder vallen laten uitzetten. "We trekken samen op met de gemeente om de overlast de kop in te drukken", zegt een woordvoerster. Volgens haar is een van de medewerkers belast met alleen het opruimen van het afval dat mensen niet in de prullenbakken gooien. "Het zo snel mogelijk opruimen is de beste oplossing om hier vanaf te komen."

Het fastfoodrestaurant in Eindhoven is niet de enige plek die last heeft van ratten. In Oosterhout moest in april rattenvanger Mike Heutink eraan te pas komen om een grote plaag bij een food court langs de A27 aan te pakken. Hij schoot de dieren af volgens zijn eigen beproefde methode: met een speciale luchtbuks. In Oosterhout werden er uiteindelijk honderd afgeschoten, volgens de rattenvanger een enorm aantal. McDonald's zegt dat het in Oosterhout nog steeds goed gaat en er weinig overlast is.

Niet iedereen vindt het erg dat de ratten bij de fastfoodrestaurants rondscharrelen. Een bezoeker van de McDonald's in Eindhoven ziet dinsdagochtend het voordeel wel. "Ze ruimen alle zooi op. Je moet ze alleen niet binnen hebben..."

