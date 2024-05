Herenboeren plukken iedere week letterlijk de vruchten van hun noeste werk

Steeds meer mensen kiezen bewust voor biologische producten. Maar waarom ze in de winkel kopen als je zelf kunt verbouwen? Al tien jaar lang zijn heel veel mensen samen voor een stukje eigenaar van een boerderij. Ze zijn Herenboer en daar plukken ze letterlijk ieder weekend de vruchten van, als ze hun biologische groente en fruit van het land halen. Het idee komt van Geert van der Veer: “Weten we nog hoe ons eten groeit en wat dat voor een boer betekent? De afstand tussen boer en burger is te groot geworden.”

Van der Veer begon in 2014 in Boxtel. Inmiddels zijn er 21 Herenboerderijen in heel het land. Iedere boerderij heeft zo’n 250 leden, die elk 2000 euro inleggen. Daarna betalen ze zo’n tien tot dertien euro per week, afhankelijk van of je vegetariër bent of niet, voor producten van de boerderij.

Ook in Alphen is er één, aan de Goedentijd. Boer Peter Hundepool is één van de twee boeren die er werken. Hij is geen eigenaar, hij is in dienst. Jammer, geeft hij grif toe. “Maar aan de andere kant heb ik wel financiële zekerheid.”