Dit is waarom kinderen pesten en wat je ertegen kunt doen

Een 13-jarig meisje wordt al maanden gepest op haar school in Tilburg. De vader is ten einde raad, want meerdere gesprekken met de school hebben nog niks uitgehaald. Maar waarom pesten kinderen? En hoe kun je hier als ouders mee omgaan? Patricia Bolwerk van kenniscentrum Stop Pesten Nu legt het uit.

Waarom pesten kinderen?

"Dat heeft bijna altijd met diegene zelf te maken. Vaak zie je dat iemand die een ander een pest zelf ergens een tekort aan heeft, zoals eigenwaarde, liefde of zelfvertrouwen. Ze pesten anderen om leuk gevonden te worden of om zichzelf beter te voelen."

"Pesters pakken vaak slachtoffers die minder snel van zich afbijten of iets hebben wat het kind zelf in zijn of haar leven mist. Dus als een kind weinig liefde krijgt, pest die soms iemand die hele betrokken ouders heeft. Of als een kind niet goed is in leren, zal het misschien een kind pesten dat wel goed kan leren."

Hoe gaat dat op social media?

"Een op de vijf mensen wordt online gepest. Maar we moeten dat bij kinderen niet los zien van pesten in de klas. Het is een verlengstuk: het pesten in de klas gaat later online verder en andersom."

"Als het gaat om het doorsturen van foto's en filmpjes van anderen, doet het er voor kinderen eigenlijk niet toe wie of wat daarop staat. Ze sturen dingen door vanwege zichzelf. Zo willen ze laten zien dat ze 'stoer' zijn en erbij horen. Uit onderzoek blijkt dat bij kinderen op de middelbare school hormonen daarin ook een rol spelen. Kinderen gaan hun eigen identiteit ontdekken en dat vinden ze eng. Jongens sturen bijvoorbeeld naaktfoto's van meisjes door als ze willen bewijzen dat ze niet op mannen vallen."

Hoe kun je pesten stoppen?

"Bij pesten zijn drie groepen belangrijk: de kinderen, de ouders en de school. Kinderen moeten leren dat ze sommige dingen niet horen te doen. Ouders kunnen het verschil maken door pestgedrag te signaleren en te melden bij de omgeving waarin dit gebeurt. En de school moet ervoor zorgen dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe kinderen offline en online met elkaar omgaan."

"Belangrijk om te weten, is dat pesten alleen kan stoppen als je dit met de hele groep aanpakt. Dat ligt in het geval van kinderen vooral bij de school. Als de rest van de klas niks zegt van pestgedrag, geven de omstanders indirect toestemming aan de pester. Voor een slachtoffer voelt dat ook zo. Onderzoeken tonen aan dat als klasgenoten ingrijpen, pesten binnen tien seconden kan stoppen. Dat is in 75 procent van de gevallen zo. Dus leer omstanders ook reageren."

Wat kun je als ouders doen?

"Als je kind wordt gepest, helpt het niet om je kind thuis te laten. Pesten gaat online gewoon verder. Luister daarom naar wat er precies aan de hand is en denk samen met je kind na over wat je kunt doen om het op te lossen. Vraag bijvoorbeeld waar op school het kind zich wel fijn voelt. Dan kun je al met een oplossing bij school aankloppen."

"Weet als ouders dat de school een wettelijke plicht heeft om te zorgen voor een veilige omgeving. Als een kind niet veilig is op school, verzaakt de schoolleiding in die plicht. Je mag als ouder eisen dat een school maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat een kind veilig is. Dat kunnen kleine dingen zijn, zoals dat een kind net wat later op school mag beginnen. Maar kijk naar wat jouw kind fijn vindt. Je hoeft nooit te accepteren dat je kind niet veilig is."

