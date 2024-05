Deze ouders maken hetzelfde eindexamen als hun kinderen: 'Pittig'

Terug in de schoolbanken om hetzelfde examen te maken als je kind. Vier ouders op het Walewyc in Waalwijk werden door Omroep Brabant uitgedaagd om het examen Nederlands te doen, dat door hun kinderen op de middelbare school een week eerder werd gemaakt. Het examen bezorgde de ouders de nodige stress. “Oh nee! Ik ben de aanhalingstekens vergeten.”

Vol goede moed zitten vier ouders klaar in het klaslokaal om het examen Nederlands (niveau VMBO GL/TL) te gaan maken. Het examen voor de ouders wordt serieus aangepakt: net als bij het echte examen is er een surveillant die erop toeziet dat er niet wordt gespiekt. “Ik heb er vooral veel zin in”, zegt Tamara Hamers, één van de ouders. “Maar nu we hier zitten, stijgen de zenuwen.” Die zenuwen zijn bij alle vier de ouders aanwezig. “Ik heb wel zweethandjes”, moet Esther Lameijn toegeven. “Het is ook echt heel lang geleden. Ik hoop maar dat ik een voldoende haal.”

"Als ik een lager cijfer dan mijn dochter haal, is dat niet goed voor mijn ego."

Wanneer het tijd is om het examen te gaan maken, is het doodstil in het klaslokaal. Buiten kijkt dochter Sieske naar haar moeder Nienke Fenn. Ze is flink aan het ploeteren. “Ik verwacht dat het zal tegenvallen", zegt Sieske eerlijk. "Ik heb haar nog wel wat tips gegeven. Ze heeft zelfs mijn pen mee, misschien brengt dat geluk.” Vooraf was Nienke vooral bang dat ze lager zou scoren dan haar dochter. “Dat zou niet goed zijn voor mijn ego. Dan moet ik dat waarschijnlijk nog lang aanhoren.” Sieske reageert lachend: “Dat hoort ze dan wel even, maar ik wil zelf vooral een voldoende halen.” Wanneer de tijd om is, heeft Nienke er een goed gevoel over. “Ik zei vooraf al dat ik een 8+ ging halen. Dat denk ik nu nog steeds. Maar je moest wel op veel meer dingen letten dan vroeger. Zoals bij het citeren. Toen vergat ik bijna de aanhalingstekens.”

"Ik vond het heftig, ik vrees dat ik geen voldoende ga halen."

Een rij voor haar schiet Tamara Hamers in de stress. “Oh nee! Ik ben de aanhalingstekens vergeten. Ik hoop maar dat ik een zes haal. Dit was echt heel moeilijk.” De ouders merken veel verschil met vroeger, toen zij het examen moesten maken. “Ik vond het wel heftig”, zegt Angela Lambregts. “Vroeger hadden we veel meer meerkeuzevragen. Het was pittig. Ik vrees dat ik geen voldoende ga halen.” Ook Esther Lameijn is er niet zeker op dat ze het examen gehaald heeft. “Ik was nog helemaal niet klaar. Dit valt toch wel tegen hoor. Er is echt heel veel twijfel bij mij. Ik krijg wel meer respect voor de jeugd. Het is lastiger dan vroeger.” Of de ouders het examen gehaald hebben, horen ze net als de kinderen op 12 juni.