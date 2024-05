Zadeldieven slaan toe bij manege en een stal: 80.000 euro aan schade

In pensionstal de Vierwinden aan de Willibrodusweg in Oss zijn maandagnacht zeker twintig paardenzadels gestolen. De schade is daar zo'n tachtigduizend euro. In dezelfde nacht hebben de dieven ook toegeslagen bij Manage Hogerduinen in Mariahoeve en mogelijk bij een managehouder in Heesch.

Door van de manege in Oss enkele stalramen open te breken, kwamen de dieven binnen. "Onze zadels en andere spullen liggen in speciale kasten. Door die open te breken konden ze de zadels meenemen", zegt Anouk Meeuwsen (27). Zij is een van de gedupeerden. "Mijn zadel was pas drie maanden oud en heeft vijfduizend euro gekost. Ik heb een aangepast zadel nodig om paard te rijden. Ik ben gelukkig wel verzekerd. Sommigen hebben niet de juiste verzekering en zijn nu hun geld kwijt." Alle gedupeerden hebben inmiddels aangifte van diefstal gedaan bij de politie. Behalve in Oss is er ook in Mariaheide en mogelijk in Heesch ingebroken. Zo sloegen de dieven ook toe bij Manege Hogerduinen in Mariaheide. Ze braken een deur en beveiligde kluisjes open. "Het zijn geen koekenbakkers, want ze hebben alleen het dure spul meegenomen", zegt de eigenaar. Hij wil niet met zijn naam worden genoemd. Hij zegt dat er bij hem onder meer een cap van 500 euro, bosmaaiers en zadels zijn weggehaald.

"Al mijn spaargeld is weg."

Anouk zit in zak en as. Vanaf haar tiende jaar is paardrijden haar grote hobby. "Al mijn spaargeld is weg. Ik moet opnieuw een investering doen van vijfduizend euro. Alle zadels die gestolen zijn waren aangepast aan paard en ruiter. De pensionhoudster voelt zich ook schuldig. Zelf is ze ook drie zadels kwijt." Ook bij Manege Hogerduinen hakt de diefstal erin. "Ik moet weer een paar jaar langer werken. Maar ik ben blij dat het spullen zijn, en niet mijn lijf. Je moet er niet aan denken dat je die mensen 's nachts tegenkomt.". De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie, maar denkt dat het niet veel oplevert. Hij denkt dat het rondtrekkende bendes zijn, die voor je het weet weer in een andere regio zijn of in het buitenland. Volgens hem is ook een manegehouder in Heesch slachtoffer geworden. Anouk is inmiddels een zoektocht begonnen op websites om te zien of haar zadel te koop wordt aangeboden. "Mijn zadel was aangepast, daar kan iemand anders niets mee."