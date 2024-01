150 gestolen paardenzadels teruggevonden, Belgische politie zoekt eigenaren

Na de arrestatie van een dievenbende die zich gespecialiseerd had in het stelen van paardenzadels, is de Belgische politie op zoek naar de eigenaren van ruim vijftig exemplaren. Honderd zadels konden intussen al teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaars. Diefstallen van rijzadels komen ook regelmatig voor in Brabant. Voor liefdadigheidsinstelling 'Paard en Meer' in Breda komt de vondst te laat.

Bij Paard en Meer werden een paar jaar geleden ook alle zadels en hoofdstellen gestolen. Een enorme kostenpost voor de organisatie die kinderen en jongeren met gedragsproblemen begeleidt.

"Het zou zomaar kunnen dat onze zadels tussen de teruggevonden zadels in België zitten, maar dat is niet te bewijzen", vertelt Joke van der Lubbe. De schade na de inbraak was destijds 15.000 euro, een enorm bedrag voor Paard en Meer. "We hebben destijds ook geen aangifte gedaan, omdat we geen aankoopbonnen hadden van de zadels."

Op maat gemaakt

Sommige van de teruggevonden zadels zijn op maat gemaakt en kosten nieuw meer dan 5000 euro per stuk. Niet alleen in België, maar ook over de grens in Nederland en Duitsland werden slachtoffers gemaakt.

Met de steun van speciale eenheden van de Belgische politie werden onlangs twee verdachten op heterdaad betrapt. Het ging om Roemenen zonder vaste verblijfplaats. Na iedere inbraak brachten ze de buit naar een manege in de Antwerpse Kempen. De zadels die daar werden gevonden, liggen nu in het politiebureau in Brugge en zijn allemaal te zien op een speciale website.

Achter slot en grendel

Paard en Meer werd uit de brand geholpen met een crowdfundactie en heeft nu allemaal nieuwe zadels. Die hangen nu achter slot en grendel in een nieuwe stalen zadelkamer en worden bewaakt met camera's.

"Van de nieuwe zadels hebben we de aankoopbonnen natuurlijk wel bewaard", zegt Joke. Ze raadt iedereen die dieven op bezoek gehad heeft, aan om toch op de site van de Belgische federale politie te kijken. "Wie weet zie je inderdaad je zadel ertussen en kun je ook nog bewijzen met een bon of een foto waar je met het zadel op staat. Het is zeker de moeite waard voor zo'n duur zadel."