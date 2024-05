Stintongeluk: twee bedrijven en twee directeuren volgend jaar voor rechter

De twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en productie van de Stint staan volgend jaar in maart en april voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat de Stint een schadelijk product was. In september 2018 kwamen vier jonge kinderen die in een Stint zaten om het leven na een botsing met een trein. Dat gebeurde bij station Oss-West.

Twee bedrijven staan volgend jaar maart en april voor de rechter voor het op de markt brengen van de Stint. Twee leidinggevenden zouden hebben geweten van de mankementen van de Stint maar hebben dit verzwegen. Verder worden de verdachten ook vervolgd voor valsheid in geschrifte. De Stint was een 'bijzondere bromfiets' waar volgens de makers niks aan mankeerde. Maar uit onderzoek blijkt dat niet te kloppen, vindt het OM. Volgens hem OM had de Stint geen goede remconstructie, geen remschakelaar, geen opstartbeveiliging, geen aanwezigheidsdetectie en een gashendel die niet goed werkte. Maanden onderzoek

Nooit is helemaal duidelijk geworden hoe het dodelijke ongeluk bij de bewaakte spoorwegovergang bij station Oss-West heeft kunnen gebeuren, maar omstanders hebben de bestuurster voor het ongeluk iets horen roepen over een technisch mankement. Maanden na het spoordrama blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie en politie dat er geen sprake was van een technisch mankement, storing of menselijke fout. Wel wordt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid duidelijk dat de Stint in 2011 niet aan de veiligheidseisen voldeed. De elektrische bakfiets zou een te lange remweg hebben gehad en had daarom nooit mogen worden toegelaten op de weg. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Van fataal Stintongeluk tot het besluit over vervolging: een overzicht