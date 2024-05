Zo zal Jumbo's scherpe reorganisatie jou als klant raken

Jumbo noemde het 'onvermijdelijk' dat er als gevolg van een reorganisatie banen verloren gaan op de kantoren van de supermarktketen. Voor retail- en merkendeskundige Paul Moers kwam het nieuws dan ook niet als een verrassing. Na een forse winstdaling vorig jaar is de supermarktketen volgens hem bezig om de scherpte terug te vinden. "En dat gaat vooral de klant merken", denkt hij.

Dat komt volgens de retaildeskundige met name door de overnames van andere ketens als Super de Boer en C1000. "Daardoor heb je al snel te veel mensen. Nu hebben ze in het verleden wel eerder een reorganisatie gehad, maar dat moet strakker. Als je iedere dag een lage prijs wilt aanbieden, moet je een efficiënt hoofdkantoor hebben."

Volgens Moers, die Jumbo helpt bij de voorgenomen veranderingen, is dat hard nodig. "Met een winst van 20 miljoen in 2023 kun je niet een bedrijf van meer dan 10 miljard runnen. Dat is levensgevaarlijk. De kostenstructuur van Jumbo is de laatste jaren helemaal uit de hand gelopen."

En dat gaat vooral de klant merken volgens hem. "Ze zijn al gestopt met de dure sponsorcontracten in de wielersport en de Formule 1. Dat kon de klant afgelopen weken al merken aan de prijsverlagingen van zo'n 640 producten. Door de reorganisatie kan Jumbo deze prijsverlagingen doorzetten. Zo komen er minder aanbiedingen, maar is er standaard een lage prijs."

Voor Margje van der Woude van vakbond FNV kwam de aangekondigde reorganisatie ook niet als een verrassing. "Dat het slechter ging met Jumbo is geen geheim. We hebben gehoord dat het in België niet helemaal goed is gegaan, dat heeft de Jumbo ook aangegeven. Daarnaast zie je het verlies door de diefstallen. Het marktaandeel van Jumbo is minder geworden, ze hebben geen dividend uitgekeerd dit jaar."

Toch is Van der Woude enigszins verbaasd over de manier waarop. "Dat ze in het hoofdkantoor gaan snijden, had ik niet verwacht," zegt ze. "De Jumbo heeft ons ook niet op de hoogte gesteld. Normaal gesproken moet er een plan komen en wordt dat afgesloten met de vakbonden, niet met de Ondernemingsraad zoals hier is gebeurd. Dus ik ben benieuwd of ze nog contact gaan opnemen."