Joost schrijft eerbetoon aan MH17-slachtoffer 'Meneer Bart'

“Toen ik tijdens het schrijven de beelden weer voor mij zag, was het soms best confronterend. Ik hoop dat ik die emotie op een goede manier heb overgebracht op papier.” Joost Schrijns schreef een jeugdboek met herinneringen aan zijn maatje en oud-collega Bart Lambregts. ‘Meneer Bart’ is een indrukwekkend verhaal over toewijding, verslagenheid en inspiratie. Een geschreven monument voor alle slachtoffers van de MH17-ramp.

“Dit is het boek dat ik moest schrijven”, begint Joost in een leeg lokaal op zijn basisschool De Wingerd in Roosendaal. Hij vervolgt: “MH17 is één van de grootste rampen in onze geschiedenis. 17 juli 2014 is de datum waarop een abrupt einde kwam aan de toekomstdromen van bijna driehonderd mensen.”

“Bart en zijn vriendin Astrid wilden een huis kopen en een gezin stichten. Ik had dezelfde plannen die wel zijn uitgekomen. Het feit dat Bart en alle andere slachtoffers dit nooit is gegeven, is voor mij reden om hun verhaal door te geven. Veel kinderen van nu hebben nog nooit over de MH17-ramp gehoord.”

Tien jaar geleden waren Bart en Joost collega’s op basisschool De klimroos in Roosendaal. Beiden gingen ook buiten de school vriendschappelijk met elkaar om. “Na een teamuitje bleven we vaak hangen in de stad en we zaten met elkaar in een carnavalsgroepje. Bart was een echt gezelligheidsdier maar tegelijkertijd ook bescheiden. Hij had een grote passie voor toneel en musicals en hij was daarom overal graag gezien.”