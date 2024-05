Na flinke plens water zijn nieuwe buien in aantocht: 'Het is bizar nat'

"Het is bizar nat, deze maand", verzuchtte Raymond Klaassen van Weerplaza zaterdag in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. In het oosten van de provincie is deze mei al bijna 150 millimeter neerslag gevallen, terwijl tussen de vijftig en zeventig millimeter normaal is voor deze tijd van het jaar. "En er komt nog een weekje bij, hè. Dus misschien dat sommige neerslagmeters richting tweehonderd millimeter gaan."

Volgens Raymond blijft het neerslaggebied dat West-Brabant vrijdagnacht teisterde, langzaam maar zeker 'verpieteren'. "Uiteindelijk zal het zaterdagmiddag op meerdere plaatsen droog blijven en kan het een beetje gaan opdrogen."

"Het kan wat nevelig worden hier en daar, omdat er weinig wind staat."

Het kan zelfs zijn dat de zon nog gaat doorbreken. "Met name in het oostelijke deel van de provincie, later misschien ook in het westen. De avonduren kunnen op de meeste plaatsen wat zonnig verlopen. De temperatuur loopt op naar 16 tot 19 graden." Zaterdagavond koelt het geleidelijk weer wat af. "Maar ook komende nacht blijft het vrijwel overal droog, bij een minimumtemperatuur van een graad of 11. Het kan wat nevelig worden hier en daar, omdat er weinig wind staat."

"Zo'n bui kan wel heel veel water met zich meebrengen in korte tijd."

De zondagochtend zal daarna veelbelovend beginnen, met zonnige perioden en wat sluierwolken. "De temperatuur loopt dan op naar 20 tot 22 graden. Maar we zien in de middag vanuit België opnieuw buien tot ontwikkeling komen. Die trekken vervolgens ook weer over Brabant. Die hebben wel een lokaal karakter. Het is daarmee anders dan het neerslaggebied van zaterdag, veel meer plaatselijk. Maar zo'n bui kan wel heel veel water met zich meebrengen in korte tijd." Ook is er dan kans op onweer en hagel. "Misschien ook nog windstoten. Die buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over de regio. Vooral in de tweede helft van de middag en het begin van de avond. Later in de avond wordt het dan weer droger, maar dit is toch wel weer iets om in de gaten te houden."

"Het mag langzaam maar zeker ietsje warmer worden want we gaan al richting meteorologische zomer."