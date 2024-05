De vele regen kan het einde betekenen voor deze boer: 'Maar we houden hoop'

In de maand mei is al ruim drie keer zoveel regen gevallen als normaal. Waar in de maand gemiddeld 50 millimeter valt, zitten we inmiddels al op ruim 150 millimeter. Komende dagen zal daar nog meer regen bijkomen. En dat is slecht nieuws voor boeren, want op veel plekken is de landbouwgrond veranderd in een moeras. "Dit kan het einde van mijn bedrijf betekenen."

In de stromende regen loopt Peter Sterken vrijdag over zijn landbouwgrond in Vessem. Hij is geitenboer en teelt naast gras en maïs ook voer voor de dieren. Maar of dat dit jaar ook gaat lukken, is nog maar de vraag. Zijn perceel is veranderd in een grote plas. Het water komt bijna tot aan zijn knieën.

"Het water is zelfs al gezakt. Twee dagen geleden stond het nog veel hoger", zegt de geitenboer. Van zijn tien hectare grond heeft twee derde volledig onder water gestaan. En dat is een ramp, voor Sterken. "Normaal gesproken moet maïs rond 30 april in de grond zitten. Het is nu bijna eind mei en het kan nog niet. Komende vier weken kan ik zeker nog niet vooruit."