Joffre trekt de wateroverlast niet meer: 'Bidden heeft niet geholpen'

Straten die blank staan, water dat huizen binnenstroomt: in West-Brabant bleef het vannacht maar regenen, met alle gevolgen van dien. Kruisland kreeg het ’t zwaarst voor de kiezen, met name bewoners aan de Roosendaalseweg. Zij wonen op een van de laagste punten in het dorp. Een van de bewoners werd het even te veel zaterdagochtend. "Niets mocht baten vannacht."

Joffre Wakelkamp woont aan die Roosendaalseweg. “Het enige wat ik nu kan doen is de verzekering bellen en de zaak schoonmaken. Voor de zoveelste keer”, zegt Joffre. De tranen springen hem meteen in zijn ogen. Hij is diep geraakt door de ellende in zijn huis en krijgt amper nog een woord uit zijn keel. “Het is gewoon lastig. Meer kunnen we niet doen”, stamelt Joffre terwijl een pomp het water uit zijn woonkamer pompt. Een slang voert het water in een continue stroom naar buiten, waar het verdwijnt in een kolk in het trottoir. Een beeld dat hij helaas vaker heeft gezien, want het is niet voor het eerst dat Joffre’s huis overlast heeft van regenwater.

"Tot ons grote verdriet natuurlijk. Wat moet je hier nou van zeggen?”

“Soms rijden mensen hier hard door de straat als er een flinke plas water staat. Dat vinden ze leuk, maar dan kwam het water onder de deur door. Daarom hebben we een verhoging aangelegd op de stoep. Maar ja, niets mocht baten vannacht. Tot ons grote verdriet natuurlijk. Wat moet je hier nou van zeggen?” Rond een uur of drie werd Joffre wakker van kabaal in de straat. “Dan kijk je op de Buienradar-app op je telefoon en dan heb je toch meteen een angst. Als dat maar goed gaat, denk je dan. En dan is het bidden. Maar dat heeft niet geholpen deze keer.”

De woonkamer van Joffre gaat weer richting droog.