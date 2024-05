Hevige onweersbuien en windstoten bereiken Brabant, code geel afgegeven

Brabant krijgt zondagmiddag te maken met hevige onweersbuien en windstoten. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor onze provincie, al geldt code geel zondag ook in de rest van Nederland - met uitzondering van de Waddeneilanden.

Het slechte weer begint hier in het zuiden. In Brabant geldt code geel vanaf twee uur 's middags. Vanaf ongeveer een uur later zijn de meer noordelijke regio's van het land aan de beurt. Halverwege de avond trekt het slechte weer weg.

Code geel

Vrijdagavond gold in een groot deel van Nederland code geel in verband met langdurige regen en onweer. In Kruisland en omliggende dorpen in West-Brabant ging het mis. Daar stonden straten urenlang blank. Ook uit andere delen van het land kwamen meldingen van wateroverlast.

Het is deze maand bijzonder nat geweest in de provincie. In delen van Brabant zijn zelfs al neerslagsommen van 175 tot 200 milimeter geregistreerd. Mei 2024 zal daarom de boeken in gaan als een van de natste meimaanden sinds de start van de metingen in 1906.

