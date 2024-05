Knetterende accu e-bike oorzaak brand: 'Jullie moeten naar buiten!'

Verslagen komt de bewoonster van het uitgebrande huis aan de Bredastraat in Den Bosch de schade maandagmorgen bij daglicht bekijken. Zondag rond middernacht begon in haar schuurtje de accu van een elektrische fiets te knetteren. Dat zorgde voor brand en het vuur sloeg over naar haar huis. De buren waarschuwden haar en haar gezin.

Buurvrouw Angela lag net in bed en werd wakker van een paar knallen. "Alsof er vuurwerk was, of er iemand stond te schieten", vertelt ze de ochtend na de brand. Toen ze uit haar raam keek, zag ze bij de buren een fiets in lichterlaaie staan. Het was de accu van de e-bike, die voor de knallen zorgde. Angela seinde gelijk haar dochter en haar man in, die de buren alarmeerden en 112 belden. "Er is brand, brand, brand!", riepen ze. "Jullie moeten naar buiten!" Het getroffen gezin - man, vrouw en kinderen - kon veilig naar buiten vluchten, maar zag daarna in razend tempo de vlammen hun huis in slaan. De ramen zijn gesprongen en roet ligt overal. Onbewoonbaar, is het. Zeker nadat de hulpdiensten met moeite het huis hebben kunnen bereiken, omdat de Bredastraat door werkzaamheden open ligt. Uiteindelijk kwam de brandweer via de achterburen bij het huis.

"Er is niemand gewond, dat is het belangrijkst."

"Er zijn zeker vijftig meldingen vanuit de straat gemaakt", vertelt de buurvrouw. Dit om aan te geven hoe betrokken de straat is bij het leed van de familie. Ondertussen loopt de bewoonster van het getroffen huis door de brandgang naar haar zwartgeblakerde tuin, om de schade bij daglicht te zien. Ze heeft, net als de rest van haar gezin, bij buren kunnen slapen. Aangedaan kijkt ze naar de tuin. De ramen van haar huis zijn vannacht al met houten borden dichtgetimmerd, dus naar binnen kijken gaat niet. Midden op het kunstgras, dat in de tuin lag, ligt het overgebleven frame van een fiets. "Ik krijg de verzekering nog niet te pakken", zegt de bewoonster. "Maar we moeten gaan kijken of we een ander huis kunnen krijgen." Ze is duidelijk aangedaan, heeft maar kort geslapen en staat op overlevingsstand. "Maar er is niemand gewond, dat is het belangrijkst."