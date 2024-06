Guus Meeuwis stopt ermee: 17 keer 'Groots met een Zachte G'

Vrijdag begint Guus Meeuwis aan zijn laatste Groots met een Zachte G-concerten. Nog negen keer en dan doet de Tilburgse zanger na zeventien edities definitief het licht uit in het Philips Stadion in Eindhoven. Een overzicht van 2006 tot nu, van een jongensdroom tot terreurdreiging.

2006: De eerste

Drie uitverkochte concerten tijdens de eerste editie van Groots met een Zachte G. Ook wordt er in het stadion gezamenlijk naar de voetbalwedstrijd Nederland – Servië Montenegro gekeken. ‘’Het is een jongensdroom. Toen ik een jongen was, wist nog niet eens dat ik muziek ging maken. Destijds was voetballen in het Philips Stadion mijn grote droom", zegt Guus Meeuwis in 2006 tegen Omroep Brabant. "Maar toen dat te hoog gegrepen bleek, moest ik op een andere manier hier terecht zien te komen. Ik ben blij dat dat op deze manier gelukt is.”

De eerste Groots in 2006 (foto: Modestus).

2008: Vreugde na EK-overwinning

In 2008 zette Guus een van zijn concerten stil voor de voetbalwedstrijd van Oranje tegen Frankrijk. Een dag die de zanger nooit meer zou vergeten, want Nederland won met 4-1. "Na negentig minuten voetbal kwamen we in de blessuretijd terug op het podium en zette de drummer in nét als de laatste goal valt. Waanzinnig was dat." 2009: Guus goes Friesland!

Naast de optredens in Eindhoven, zijn de Groots-concerten in 2009 ook te zien in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Video: Guus Meeuwis ontdooit de Friezen

2010: Na drie keer is het een traditie: voetbal en Groots

Brengt Guus geluk? Je zou het haast denken, want in 2006, 2008 en 2010 wint het Nederlands elftal alle voetbalwedstrijden die worden gecombineerd met een Groots-concert. 2011: Jubileum en mijlpaal

Guus is vijftien jaar actief als zanger én voor het vijfde jaar zijn alle Groots-concerten uitverkocht. Daarmee is de eerste mijlpaal bereikt: 25 uitverkochte stadionconcerten. 2012: Guus ongeluk

Guus brengt toch geen geluk. De voetbalwedstrijd Portugal-Nederland mondt uit in een nederlaag voor Oranje. De concertbezoekers zijn er getuige van. 2013: Een miljoen bezoekers

Dat moet gevierd worden! Esther van Schaijk kreeg in 2013 als miljoenste bezoeker levenslang toegang tot de Groots met een zachte G-concerten. In datzelfde jaar gaat Meeuwis ook internationaal met Groots. Op 29 april 2013 was het concert ook te zien op Curaçao.

Esther van Schaijk is de miljoenste bezoeker van Groots (foto: ANP).

2013: Zeeuwse-hit

En de achtste editie van Groots leverde ook een bijzondere samenwerking op tussen Guus Meeuwis en Racoon.

2015: Mijlpaal

De Tilburgse zanger treedt in 2015 voor de veertigste keer op in het Philips Stadion. 2015: Einde Groots?

Guus Meeuwis gaat stoppen met Groots. Na tien jaar vindt de zanger het mooi geweest. Uiteindelijk gaat hij toch door… Hij zit dat jaar 20 jaar in het vak en viert dat met een concert in Londen.

2016: Noodweer

Het laatste concert van 2016, op zondag 12 juni, wordt tijdelijk stilgelegd vanwege een fikse onweersbui. Bezoekers zitten gehurkt op het veld.

2016: Naar Amsterdam en Parijs

Groots kent in 2016 en 2017 een wintereditie: Groots met een koude G. In de Ziggo Dome in Amsterdam worden Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw gevierd met de bekende hits van de Brabantse zanger. Na Londen is het ook tijd voor een concert in Parijs, samen met Youp van 't Hek.

2017: terreurdreiging

Het is vrijdagavond 9 juni 2017 als Groots met een Zachte G begint en politieagenten een 29-jarige Amsterdammer aanhouden. Hij toont verdacht gedrag bij één van de ingangen van het stadion. De man wordt naar het politiebureau gebracht en verhoord. Uit voorzorg besluit de politie ruim een uur later 'op te schalen'. Want onduidelijk is wat de 'geradicaliseerde' verdachte daar deed en of hij mogelijke handlangers in de stad heeft. De politie verzoekt het management van Guus Meeuwis om het concert te verlengen. Het is rond 23.00 uur nog onduidelijk of de 33.000 bezoekers veilig naar buiten kunnen. Uiteindelijk is in het stadion geen dreiging geweest.

Terreurdreiging Groots met een Zachte G (foto: ANP)

2017: 50e editie met extra politie

Het vijftigste Groots met een zachte G-concert van Guus Meeuwis ging een dag na de terreurdreiging gewoon door. Wel zette de politie extra middelen in voor de veiligheid van bezoekers. Politie, burgemeester en het OM vonden het verantwoord om de concertreeks door te laten gaan. 2019: 55 keer als bezoeker naar Groots én een kinderconcert

Joyce Hamers gaat elk jaar en dan alle dagen naar Groots. In 2019 was haar 55e keer Groots. "Alleen toen ik zwanger was van m'n zoontjes heb ik twee keer verstek moeten laten gaan. Alle andere keren was ik erbij. Vervelen gaat het nooit, want iedere keer gebeurt er iets waardoor zo'n show weer heel anders is." In datzelfde jaar regende eenmalig geen meters bier, maar meters ranja in het Philips Stadion. Het was het allereerste stadionconcert voor kinderen ooit in Nederland.

Groots Junior in 2019 (foto: ANP).

2020: Geen Groots door corona

Guus Meeuwis zit 25 jaar in het vak, een jubileumjaar. Maar het feestje valt in het water door de uitbraak van corona. Geen Groots, geen concert in New York. Uiteindelijk wordt in een lege Efteling het jubileum van de zanger gevierd.

2022: Groots is terug én Guus staat eindelijk in New York

Confetti, vuurwerk en Guus Meeuwis in een Brabantse rok, na twee jaar afwezigheid klinkt in juni 2022 'Brabant' weer in het Philips Stadion.

En na twee keer uitstel staat Guus Meeuwis in de Webster Hall in New York. Hij viert daar met enige vertraging zijn 25-jarig jubileum.

2023: Guus stopt met Groots, nu echt

Nog voordat Groots in 2023 van start gaat heeft Guus Meeuwis de beslissing genomen die hij live op NPO1 bekendmaakt: Groots met een Zacht G stopt in 2024. “Ik had nooit verwacht dat het zo lang door mocht gaan. Ik ben daar trots op, maar dit is een beslissing in volle overtuiging. 'Groots' is niet op. Het is nog in volle bloei. Maar ik voel dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging.” 2024: Groots Wereldrecord

In 2010, 2015 en 2017 gaf Guus vijf concerten op rij. In 2024 zijn het er voor het eerst negen. En daarmee komt het aantal op 72 Groots-concerten in het Philips Stadion. Het bezoekersaantal zal uiteindelijk op 2,5 miljoen uitkomen. En daarmee heeft Guus Meeuwis een wereldrecord te pakken. Nog nooit heeft een solo-artiest op één plek zo vaak voor meer dan 10.000 mensen opgetreden. Guus Meeuwis, Groots en het Philips Stadion staan daarmee vanaf nu in het Guinness Book of Records. De toekomst: Die is nog helemaal onzeker volgens Guus Meeuwis.