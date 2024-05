Autopoetsmiljonair claimt in filmpje dat zijn peperdure bolide is gestolen

Is er maandagochtend een peperdure auto gestolen bij het bedrijf Stipt Polish Point in Best? In een gelikt filmpje dat woensdagochtend door het bedrijf is gepubliceerd is te zien hoe de dieven zouden hebben toegeslagen. De politie zegt daarentegen 'geen melding' te hebben van een inbraak op het adres. Online wordt gespeculeerd dat het om een stunt zou gaan van de eigenaar Rick van Stippent, bekend als YouTuber en 'autopoetsmiljonair'.

Rick van Stippent is welbekend vanwege zijn YouTubekanaal over auto's. Van Stippent is daarnaast vaak in het nieuws om zijn stunts. Zo poetste hij begin vorig jaar tientallen uren auto's - een wereldrecord. Van Stippent kwam ook in de publiciteit toen hij in maart 2022 met meer dan 300 kilometer per uur op een vangrail knalde met zijn Lamborghini. Door de botsing is Van Stippent nog steeds zijn rijbewijs kwijt.

