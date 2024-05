Peperdure bolide gestolen, claimt autopoetsmiljonair in filmpje

Is bij een inbraak bij het bedrijf Stipt Polish Point aan de Eindhovenseweg Zuid in Best maandagochtend een peperdure auto meegenomen? In een gelikt filmpje dat woensdagochtend is gepubliceerd op Facebook laat YouTuber en 'autopoetsmiljonair' Rick van Stippent, ook eigenaar van Stipt Polish Point, zien hoe de dieven zouden hebben toegeslagen. De politie zegt daarentegen 'geen melding' te hebben van een inbraak op het adres. Online wordt gespeculeerd dat het om een stunt zou gaan.

Rick van Stippent is, mede dankzij zijn YouTubekanaal, misschien wel de bekendste 'autopoetser' van Nederland. Zo poetste hij tientallen uren auto's als marketingstunt. Op Facebook wordt veel gespeculeerd of de beelden echt zijn.

