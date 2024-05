Marie gooit alles in de strijd om sfeer rond mooiste boerderij te redden

Toeristen in Den Haag keken maandag vreemd op toen Marie van de Middelhaai in vol ornaat op weg was naar de Raad van State. Bij de hoogste bestuursrechter maakte ze bezwaar tegen de plannen van de gemeente Heusden om pal naast haar monumentale boerderij twee nieuwbouwwoningen neer te zetten.

In oud-Brabantse klederdracht en met een juk met emmers liep Marie door de Haagse straten. "Het voelt als een zwaar juk van de gemeente dat ik hier meesjouw om mijn boerderijtje te redden," vertelt Marie aan de verbouwereerde toeristen. "Houdoe, ik moet naar de Raad van State," roept ze terwijl ze richting de Kneuterdijk loopt. In de emmers die aan het juk bengelen, zitten ook nog eens zesduizend handtekeningen van mensen die Marie steunen in haar strijd.

De kwestie rond de boerderij van Marie, die officieel Marja Kivits heet, speelt al langere tijd. De gemeente wil op zo'n 25 meter van de voorgevel van haar boerderij twee nieuwe woningen bouwen. Marie, die in en om haar monumentale boerderij rondleidingen geeft en mensen ontvangt, is bang dat door de huizen zo dichtbij de 19de-eeuwse boerensfeer verdwijnt. “Als ik dan uit m’n enige ramen kijk, zie ik alleen maar moderne dingen zoals caravans en zonnepanelen; de hele ouderwetse sfeer is dan verpest,” aldus Marie. Het Rijksmonument staat er al sinds 1635 en is in 1890 voor het laatst verbouwd. In 2011 werd de boerderij uitgeroepen tot de mooiste boerderij van Brabant.

Bij de zitting van de Raad van State zegt de gemeente dat de cultuurhistorische waarde van de boerderij niet ter discussie staat en dat de maximale hoogte van de nieuwe huizen is teruggebracht tot 8 meter. Dat is lager dan in de rest van de gemeente en bovendien moet de nieuwbouw afgestemd worden op het karakter van het monument. De Raad van State vraagt zich desondanks af of de totale omgeving wel voldoende is meegenomen in het bestemmingsplan. Volgens de staatsraad gaat het bij het bestemmingsplan om meer dan alleen de boerderij en de omliggende tuin.

Terwijl Marie meermaals benadrukt dat de ouderwetse boerensfeer behouden moet blijven, ziet de gemeente Heusden de grond rond de boerderij juist als stedelijk gebied en voldoet het plan aan de richtlijnen van de gemeente.