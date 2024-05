112-nieuws: dak bedrijfspand in brand • supermarkt ontruimd

17.28

In het gebied van Waterschap De Dommel geldt een vaarverbod voor het hele Dommelgebied vanwege de hoogwatersituatie. Ga niet het water in of op tijdens het hoogwater. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Uitgezonderd van dit vaarverbod zijn: het slalomparcours van de Volmolense kanoclub (VKC) bij de Volmolen in Waalre en het slalomparcours van de Hooidonkse kanoclub (HKC) bij de Neul in Sint Oedenrode. Het Waterschap adviseert adviseren om ook daar, zeker als ongeoefende kanoër, niet te gaan varen.