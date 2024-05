Klaar voor de finale van knotsgekke play-offs, vanavond deel 1 voor NAC

Of NAC leeft in Breda? Wie een rondje door de stad rijdt, zal overal het geel-zwart van de club zien. De supporters zijn klaar voor de finale van de play-offs, die dinsdagavond van start gaat met een thuiswedstrijd in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion. De favorietenrol ligt bij tegenstander Excelsior, maar in deze nu al knotsgekke play-offs wil dat niet veel zeggen.

NAC is achter de schermen al bezig met een eventuele huldiging. Nog 180 minuten voetballen en een eventuele verlenging/strafschoppenreeks en de Bredanaars zouden zomaar kunnen promoveren naar de Eredivisie. Drie weken geleden had niemand het in Breda over promotie.

Het teleurstellende 1-1 gelijkspel in de laatste competitiewedstrijd tegen TOP Oss en de laffe manier van spelen met één spits zorgden ervoor dat de spanning om te snijden was. De officiële waarschuwing die teammanager John Karelse kreeg nadat hij journalisten bedreigde en de eigen perschef duwde, was de druppel voor de fans. Ze zegden zelfs het vertrouwen op in de raad van commissarissen (RvC) en voorzitter van Stichting Administratie Kantoor NAC

Ontevredenheid

Onrust hoort bij een volksclub als NAC. De ontevredenheid van de supporters is zeker niet nieuw, want ook in voorgaande jaren was er altijd wel iets aan de hand. NAC begon aan het seizoen met torenhoge verwachtingen vanwege een voor Keuken Kampioen Divisie-begrippen sterke spelersgroep, maar de prestaties vielen erg tegen. Gedurende het seizoen werd trainer Peter Hyballa ontslagen en diens opvolger Jean-Paul van Gastel stond onder zware druk. De achtste plek op de ranglijst was net genoeg voor de play-offs.

In die play-offs laat de ploeg van Van Gastel zien wat een hardwerkend team met steun van de supporters kan neerzetten. Na overtuigende overwinningen op Roda JC (3-1 en 0-5) in de eerste ronde werd daarna afgerekend met FC Emmen (1-1 en 0-3).

Strijdplan

De tegenstander in de finale is Excelsior, dat eindigde als zestiende in de Eredivisie. De Rotterdammers stroomden in de tweede ronde in en walsten over ADO Den Haag heen. In Den Haag werd het 1-2, thuis in Rotterdam werd het 7-1. Qua voetbal is Excelsior de favoriet tegen NAC, dit zeker dankzij de felbegeerde aanvallers Couhaib Driouech en Troy Parrott. De defensie van NAC is er een die de fysieke duels niet schuwt. Dat zal komende dinsdag en zondag ongetwijfeld het strijdplan van Van Gastel worden.

Aan de andere kant is NAC meer dan een ploeg die alleen de mouwen op kan stropen. In de play-offs laten de Bredanaars zien dat het voetballend aardig in elkaar zit met Sigurd Haugen en Dominik Janosek als opvallende spelers. De Noorse spits is een sluipschutter, die als hij iets minder hard werkt misschien nog wat scherper voor de goal is. De Tsjech Janosek heeft een geweldige trap en is met afstandsschoten, vrije trappen en corners altijd gevaarlijk. Andere spelers gaan mee in de ijver van de uitblinkers.

Zwetend wakker

Ervaring in de play-offs heeft NAC volop, de ploeg speelt voor de zesde keer de finale. Van de laatste keer zal iedereen met een geel-zwart hart nog weleens zwetend wakker zijn geworden. NEC-aanvaller Okita bezorgde in 2021 zijn ploeg met een goal vlak voor tijd een Eredivisieticket. Zal het dit seizoen anders aflopen?

