Instructeur (39) KMA betastte drie vrouwen, OM eist taakstraf van 160 uur

Een 39-jarige instructeur van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda heeft als instructeur in 2022 drie vrouwen betast. Het Openbaar Ministerie eist voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem een taakstraf van 160 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken.

Eind december 2022 werd bekend dat de instructeur op non-actief was gesteld na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De instructeur werd per direct op non-actief gezet door de commandant. Ook werd er aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee.

Op de KMA worden toekomstige officieren opgeleid tot een functie bij het leger.

Kleine wereld

Volgens het OM deden de vrouwen pas later aangifte, maar dat is volgens de officier van justitie begrijpelijk, omdat de stap om aangifte te doen tegen een meerdere moeilijk is: ‘’Het is nou eenmaal een kleine wereld. Echter, de groep van aangeefster werd ook door de vorige lichting militairen gewaarschuwd voor deze verdachte, ze wilde niet dat ook de volgende lichting geconfronteerd zou worden met zijn gedrag. Daarom heeft ze uiteindelijk wel aangifte gedaan.’’

Een tweede slachtoffer vertelde bij de rechter-commissaris dat ze bang was voor de gevolgen voor haar militaire loopbaan als ze aangifte zou doen.

Geen complot

Uit het dossier rijst het beeld op van een KMA instructeur die op feesten behoorlijk veel alcohol nuttigt en dan vervelend kan worden. ‘’Dat verdachte in beeld is gekomen voor kortgezegd grensoverschrijdend gedrag en in dit geval zelfs strafbare feiten, heeft hij echt aan zichzelf te danken en het is geen complot tegen hem, zoals hij zelf wellicht denkt. De verweten gedragingen zijn verdachte zeer kwalijk te nemen", stelt de de officier van justitie.

De militair stond deze week terecht voor 'militaire aanranding'. Deze term komt uit het Militair Wetboek van Strafecht en geldt als een militair een anders iets fysieks aandoet. In dit geval zou de instructeur met een automatisch geweer een losse flodder hebben afgevuurd vlak bij het oor van de andere militair, die op dat moment geen gehoorbescherming droeg.

Machocultuur

Het is niet de eerste keer dat studenten zich niet veilig voelen op de KMA. Ook in 2021 deden studenten melding van machocultuur, grensoverschrijdend gedrag en sociaal onveilige situaties. Vooral voor vrouwen op de academie.

In 2019 werd een militair op de KMA geschorst omdat hij relaties heeft gehad met meerdere vrouwelijke cadetten.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

KMA-instructeur per direct op non-actief om grensoverschrijdend gedrag

Vrouwen voelen zich onveilig door machocultuur' op de KMA in Breda