Duizenden tijdelijke huizen erbij, hoeveel komen er in jouw gemeente?

Over heel Nederland is een chronisch tekort aan woningen. Om het tekort aan te vullen worden ook bouwvergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. De afgelopen vijf jaar (2019-2023) zijn er landelijk in totaal 15.000 vergunningen voor dit soort huizen afgegeven. De helft daarvan in Brabant, Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Het gaat om vergunningen voor het bouwen van woningen die voor maximaal tien jaar op een tijdelijke plek mogen staan. Het aantal afgegeven vergunningen geeft aan hoeveel huizen er in de toekomst gebouwd gaan worden. Het neerzetten van een tijdelijke woning duurt gemiddeld twee jaar, maar in de praktijk vaak korter. Hoeveel vergunningen zijn er in jouw gemeente afgegeven?

Landelijk gezien is Utrecht koploper met iets meer dan duizend vergunningen in de afgelopen vijf jaar. In Brabant spant Tilburg de kroon met bijna duizend vergunningen. Top-4 aantal vergunningen: Utrecht (1079)

Tilburg (972)

Hengelo (472)

Eindhoven (412) In 28 gemeenten ging het landelijk om meer dan honderd tijdelijke woningen. In onze provincie gebeurde dat onder meer in een kleinere gemeente als Veldhoven. Hoeveel vergunningen zijn er in jouw gemeente afgegeven?