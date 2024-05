Drie zussen en hun vader opgepakt voor zware explosie bij huis

Drie zussen (14, 17 en 19) en hun 44-jarige vader uit Helmond zijn dinsdag opgepakt voor een explosie bij een huis in het Ockenburghpark in hun woonplaats, eind december. De inwoonster kreeg de schrik van haar leven toen het raam van haar huis werd weggeblazen door een explosief.

Het viertal kon dankzij onderzoek en tips worden opgepakt. "De vader wordt ook verdacht van een bedreiging die voorafging aan de explosie bij de woning en daar vermoedelijk verband mee houdt", schrijft de politie. De ruit is vermoedelijk met zwaar vuurwerk opgeblazen.

Explosie

De ontploffing vond plaats in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 december vorig jaar. De bewoonster van het huis zat even daarvoor op de bank in de woonkamer, toen haar aandacht werd getrokken door geluid op straat. Vlak nadat ze opstond en bij de bank wegliep, volgde een enorme knal.

De glasscherven vlogen vervolgens door de kamer. Als de vrouw nog in de kamer was geweest, zou zij zeer waarschijnlijk ernstig gewond zijn geraakt, schrijft de politie.