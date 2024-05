Speelpark gaat weer open, sfeerbeheerders ingezet als 'extra ogen en oren'

De Splinter in Eindhoven gaat zondag weer open. Het speelpark is sinds 1 mei gesloten nadat medewerkers werden belaagd door bezoekers. De afgelopen weken zijn afspraken gemaakt om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Onder meer is besloten vanaf zondag ‘sfeerbeheerders’, medewerkers van een beveiligingsbedrijf, in te zetten.

“We hebben jullie gemist en kijken er dan ook heel erg naar uit om jullie weer te kunnen ontvangen.” Zo kondigt Lumens op Facebook de heropening aan van de speeltuin, waar je alleen in het weekend moet betalen om binnen te komen. Lumens is de welzijnsorganisatie van de gemeente Eindhoven, die De Splinter beheert.

Todo Tahmasian, directeur van OTS, laat weten dat zijn mensen in de buurt wonen en herkenbaar door het park gaan lopen: gekleed in een spijkerboek, een blauwe trui en een ehbo-tasje op de rug en altijd met zijn tweeën. Beveiligers zijn verplicht om het V-logo op de kleding te dragen. Omdat dit tot irritatie kan leiden en zijn personeel echt als sfeerbeheerders wordt ingezet, is besloten het logo niet te tonen.

Medewerkers van een beveiligingsbedrijf in Eindhoven, On Time Services (OTS), worden vanaf zondag ingezet om een oogje in het zeil te houden. “Zij zijn onze extra ogen en oren op ons park en zorgen er mede voor dat het voor iedereen fijn en gezellig blijft”, aldus Lumens. “Zo nodig (maar hopelijk zo min mogelijk) zullen ze optreden, mocht de sfeer of veiligheid in het gedrang komen.“

Inmiddels zijn afspraken gemaakt om nieuwe vervelende taferelen te voorkomen. Lumens benadrukt dat het bij te grote drukte, vooral op dagen met mooi weer, kan gebeuren dat poorten vroeger op slot gaan. De organisatie roept mensen op in zulke situaties niet te komen om teleurstellingen of verhitte discussies te voorkomen.

'Inbreng afzwakken'

ETS is op dezelfde manier ingezet in het Ottenbad in Eindhoven toen daar veel overlast was. Tahmasian: “Sindsdien zijn er geen problemen meer geweest. We zijn in De Splinter voorlopig vastgelegd tot na de zomer, maar ik hoop echt dat onze inbreng daarna kan worden afgezwakt. Kinderen moeten hier veilig kunnen spelen en volwassenen zich netjes gedragen. Ik blijf hier ook graag komen met mijn kinderen.”

Het park is vanaf zondag 2 juni geopend volgens de gebruikelijke openingstijden en alleen op zon- en feestdagen kost de entree 1,50 euro per persoon. Mensen die denken dat ze zondag meteen gebruik kunnen maken van het zwembad komen bedrogen uit. Dat is nog niet open.

Vaste bezoekers reageren enthousiast op de aanstaande heropening: “Tot snel toppers, trots op jullie fantastische team.”

