Jonge mensen met kanker voelen zich minder eenzaam dankzij deze huiskamer

In het Maxima Medisch Centrum in Velhoven is een zogenoemde AYA-lounge geopend. Dat is een speciale huiskamer voor jonge mensen met kanker. Het doel van de lounge is vooral om lotgenoten met elkaar in contact te brengen tijdens hun behandeling. Voor Roos die lymfklierkanker heeft, is de lounge heel belangrijk. "Want er zijn relatief weinig jonge mensen met kanker waar je ervaringen mee kunt delen."

Een van hen is Silke Zwart (20). Bij haar werd twee jaar terug een melanoom ontdekt. Die werd weggehaald bij een operatie, maar omdat er een stukje achterbleef, vormde zich een tumor van acht centimeter. Ze is inmiddels klaar met alle behandelingen en het gaat goed met haar. "Maar toen ik behandeld werd, miste ik heel erg mensen van eigen leeftijd waarmee ik ook een gesprek op eigen niveau kon voeren."

In Veldhoven gaan ze een stapje verder. Daar is een AYA-lounge geopend. Deze gezellige huiskamers voor jonge kankerpatiënten zijn nu nog voornamelijk in academische ziekenhuizen te vinden. "We hoorden van de AYA's in Veldhoven dat ze heel erg behoefte hadden aan lotgenotencontact omdat ze relatief minder leeftijdsgenoten tegenkomen", legt internist-oncoloog Lieke Simkens uit. "Ze wilden zich niet zo alleen voelen en zo'n fysieke huiskamer helpt daartegen."

Ook Roos van den Dungen (23) kan daar over meepraten. Zij kreeg twee jaar terug te horen dat ze Hodgkinpatiënt is en ze daarmee een vorm van lymfklierkanker heeft. Het gaat inmiddels een stuk beter met haar, maar helemaal hersteld is ze nog niet. "Dit is een ideale plek om jonge lotgenoten te ontmoeten en ervaringen met elkaar te kunnen delen. In de wachtkamer zit je met veel spanning omdat het moet, hier kom je echt naartoe om lotgenoten te ontmoeten."

Silke zette zich daarom in voor een AYA-lounge in het Maxima. "Ik vond de wachtkamer maar niks, want daar hangt al voor iedereen veel spanning. En dan werd ik ook nog eens aangestaard vanwege mijn jonge leeftijd." Het zorgde naast de spanning voor de behandeling ook voor een ongemakkelijk gevoel. "Doordat je jong bent, kom je weinig mensen tegen waaraan je jezelf kan spiegelen. En dat is wel wat je nodig hebt tijdens zo'n zwaar traject", legt Silke uit.

Volgens dokter Simkes kunnen AYA's echt tot rust komen in de lounge. "Er zijn vrijwilligers waarmee ze kunnen praten, er is een tv of je kan even in de tuin zitten. En we weten dat hoe meer ontspannen mensen zijn en hoe prettiger de omgeving is, hoe makkelijker ze door de behandeling gaan." Toch gaat het volgens de oncoloog er vooral om dat de jonge patiënten zich gehoord voelen.

Want wie op jonge leeftijd kanker krijgt zit met veel vragen. "Denk aan vruchtbaarheid, werk, de hypotheek, verzekering. Allemaal zaken die spelen naast de behandeling. Hier in de lounge kunnen die jonge kankerpatiënten tips en ervaringen uitwisselen." Maar volgens Silke is er ook zeker ruimte voor leuke dingen in de AYA-lounge. "Hier mag ook gewoon keihard gelachen worden, hoort ook bij jong zijn."