Buurt haalt geld op voor Ahmed nadat dief crasht met zijn pizzawagen

Geld uit de spaarpotjes van je kinderen halen om twintigduizend euro schade te betalen. Schade die een ander heeft aangericht. Het klinkt onlogisch, maar voor de zwaar gedupeerde restauranteigenaar Ahmed Ibrahim in Etten-Leur is het de realiteit. Een buurman begon deze week een crowdfunding. "Het is zo zuur voor Ahmed."

Eind vorig jaar bezorgde een van de medewerkers van Pizzeria Toscana een bestelling bij een hotel in Etten-Leur. De bezorger liet de autosleutels in het contact zitten waarna een man uit Halsteren ervandoor ging met de pizzawagen. De dief ramde er in België diverse auto’s mee en sloeg uiteindelijk met de wagen over de kop. De rechtbank in België liet weten dat de feiten waarschijnlijk niet kunnen worden toegerekend aan de dader. Het gaat om een man met psychiatrische problemen. Hij was al langer bekend bij de politie vanwege zijn verwarde gedrag. Na de dollemansrit is hij gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling.

"Het geld dat ik nu moet betalen haal ik uit de spaarpotjes van mijn kinderen."

Ahmed moest een nieuwe bezorgauto kopen en kreeg een rekening van tienduizend euro van het leasebedrijf om de gecrashte pizzawagen te betalen. Die centen moet hij nu in termijnen aan het bedrijf betalen en dat heeft veel invloed op zijn leven. "Het geld dat ik nu moet betalen is eigenlijk spaargeld voor mijn kinderen en geld dat bedoeld was om te investeren in mijn zaak. Ik heb zo hard gewerkt voor dit geld. Soms werk ik veertien uur op een dag, omdat het moeilijk is om aan personeel te komen. Nu moet ik al het geld, dat die dief eigenlijk zou moeten betalen, allemaal zelf neerleggen. Geld waar ik hard voor gewerkt heb. Dat vind ik echt best wel zwaar en vervelend."

De crowdfunding voor pizzeria Toscana

Buurtbewoner Roland hoorde het treurige verhaal en besloot te helpen. Hij begon samen met wat collega's een crowdfunding. "Dit zijn zulke hardwerkende mensen en ik vind het zo zuur en onrechtvaardig dat zij die enorme schadepost nu moeten betalen. Ik merk dat dit veel impact heeft op zijn jonge gezin. Ik zag hun stress en frustratie en dacht: hier moet ik iets mee."

"Verdrietig thuis op de bank gaan zitten heeft geen zin."

Het doel is om twintigduizend euro op te halen met de crowdfunding die te vinden is op gofundme. Ahmed is Roland erg dankbaar: "Ik was echt verrast toen ik hoorde dat hij wilde helpen. Dat vind ik ontzettend lief van hem. Als we het streefbedrag kunnen behalen kan ik het leasebedrijf betalen en heb ik mijn eigen spaargeld weer terug." Ondanks alles staat de restauranteigenaar nog steeds met een grote glimlach in zijn zaak: "Wat er ook gebeurt, ik probeer altijd positief te blijven. Verdrietig thuis gaan zitten heeft geen zin. Ik hou van hard werken en heb nog iedere dag zin om hierheen te gaan. Ik heb er vertrouwen in dat alles goedkomt."