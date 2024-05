De buurtsuper verdwijnt en dat is onze eigen schuld

Waldo Kuijpers moet na 22 jaar stoppen met zijn buurtsupermarkt in Esch. Vanaf volgende maand moet het dorp elders boodschappen doen en dat is een tendens. De lokale supermarkt is aan het verdwijnen, waarschuwt supermarktdeskundige Peter ter Hark . "En daar is niets meer aan te doen. Sterker nog, er zullen alleen maar meer buurtsupers verdwijnen."

Waldo Kuijpers zit als supermarkteigenaar in zak en as. “Ik heb 22 jaar veel energie in de winkel gestopt en ik heb er alles aan gedaan om sluiting te voorkomen. Dat dat niet is gelukt, doet me heel veel pijn.” Maar hij is ook realistisch. "Als je een supermarkt in je dorp wil houden, moet je er vaker je weekboodschappen doen", zegt hij. "Steeds meer dorpsbewoners gaan naar grotere supermarkten of bestellen online. Ik heb daardoor steeds minder klanten.”

“Het is het gevolg van het gedrag van de consument.”

Supermarktdeskundige Peter ter Hark is het daar helemaal mee eens. Volgens hem verdwijnen supermarkten uit ‘kleine kernen’ om een simpele reden: de mensen in de buurt of in het dorp doen er steeds minder vaak boodschappen. “Dat komt omdat diezelfde mensen mobieler zijn geworden en omdat ze hogere eisen stellen”, zegt Ter Hark. “Ze rijden wel even naar de grote Albert Heijn een paar kilometer verderop. We zien dat eigenlijk al jaren. Google maar eens naar ‘gesloten supermarkt’: dan zie je een hele lange lijst aan nieuwsberichten.” Volgens de deskundige is die tendens niet meer omkeerbaar. Op plekken waar een supermarkt is weggegaan, zal er niet meer eentje terugkeren die wél blijft, stelt Ter Hark. “Je ziet allemaal hele prachtige initiatieven van dorpsbewoners die zelf een buurtsuper gaan runnen. Maar ook die winkels sluiten allemaal na een half jaar. Die trekken dan dezelfde conclusie als de supermarkt die er eerst zat: je kunt niet draaien op een omzet van maar 20.000 euro per week. Voor aanbod is vraag nodig.”

“Vroeger hadden we in iedere stad kruideniers. Die zijn allemaal verdwenen.”