Onduidelijkheid blijft: politie kan niet zeggen of stalbrand is aangestoken

De politie heeft niet kunnen vaststellen of de brand die op zondagnacht 24 maart een stal met duizenden biggen in Boekel verwoestte, is aangestoken. Dat zegt de politie Oost-Brabant in een reactie op vragen. De man die kort na de brand werd aangehouden, is vanwege gebrek aan bewijs vrijgelaten en wordt niet vervolgd.

De politie maakte snel na de brand bekend dat ze er rekening mee hield dat het vuur weleens aangestoken kon zijn. Agenten arresteerden op maandag een 30-jarige man uit Venhorst op verdenking van brandstichting. Hij werd enkele dagen na zijn aanhouding vrijgelaten, in afwachting van het onderzoek. "Hij is toen ook niet voorgeleid aan een rechter-commissaris", zegt een woordvoerder nu.

De vlammen in de stal van varkenshouderij Coppens aan de Molenakker sloegen die nacht in maart uit het dak. Het vuur was zo heftig dat er weinig van het gebouw overbleef. De duizenden biggen in de stal maakten geen schijn van kans.

De vraag of het vuur is aangestoken, kan volgens de politie niet beantwoord worden. "Helaas hebben we dat niet kunnen vaststellen. Er is uitgebreid technisch onderzoek gedaan, maar de brand was zo heftig en heeft zoveel sporen vernietigd, dat we geen conclusie over de oorzaak hebben kunnen trekken."

Het is daardoor volgens de woordvoerder onmogelijk om vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit. "De eerder aangehouden man is dus ook geen verdachte meer."

Het blijft dus gissen wat er aan de brand vooraf is gegaan. Uit gesprekken met buurtbewoners bleek dat de varkenshouder niet bij iedereen geliefd was. Ook ontsnapte hij in 2015 aan een moordaanslag toen hij bij zijn varkensstal bezoek kreeg van iemand met een automatisch geweer. Die persoon zou in opdracht van iemand hebben gewerkt die ruzie met de varkenshouder had.

