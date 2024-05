Bolle Jos vervolgd voor coketransport in de haven: twaalf jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie in België heeft donderdag bij verstek twaalf jaar cel geëist tegen de voortvluchtige Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Ook krijgt de vermeende crimineel uit Breda een boete van vier ton opgelegd. De Belgische justitie verdenkt hem ervan een groep uithalers te hebben aangestuurd in de haven van Antwerpen in de zomer van 2020. Zij zouden uit zijn geweest op een koelcontainer uit Ecuador met 476 kilo cocaïne erin.

De groep uithalers zou een brandwacht in de haven hebben mishandeld. Om aan zijn belagers te ontkomen, sprong hij in het water. De coke waar het de groep vermoedelijk om te doen was, werd later ontdekt in een koelcontainer.

Nederlandse rechtszaak

Leijdekkers is op de vlucht voor de politie en was dus niet bij de zitting in België aanwezig. In Nederland loopt er ook een rechtszaak tegen Bolle Jos. Volgend maand staat Leijdekkers terecht voor een moordopdracht en een reeks drugstransporten. De moordopdracht was gericht tegen Robin van O., die later terechtstond in de zaak rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage. Van O. overleed in 2022 aan de gevolgen van huidkanker, de strafzaak tegen hem is daardoor stopgezet.

De Nederlandse zaak tegen Leijdekkers start op 10 juni, ook als hij nog voortvluchtig is.

In deze aflevering van Misdaad Uitgelegd wordt uitgelegd wie Bolle Jos is en waarom hij wordt gezocht: