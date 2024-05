Monnik die vreesde voor zijn leven krijgt alsnog visum

De Waalwijkse monnik Tan Kitti uit Thailand heeft een visum gekregen om voor drie jaar in Nederland te blijven. Eerder werd de monnik opgedragen terug te keren naar zijn geboorteland, vanwege een slepend conflict rond de boeddhistische tempel in Waalwijk.

De 32-jarige Kitti zit in het bestuur van de boeddhistische tempel in Waalwijk. Volgens bestuursvoorzitter Toine van Beek is er in het verleden geld verdwenen bij die tempel. In een daaropvolgende machtsstrijd koos Kitti de kant van de voorzitter.

Bevel om terug te keren

Op sociale media wordt Kitti herhaaldelijk uitgescholden en belachelijk gemaakt. “Ze denken dat al het geruzie hier mijn schuld is”, zei Kitti hierover eerder. Een paar maanden geleden werd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een anonieme melding gedaan over Kitti. Die begon daarop een onderzoek naar zijn verblijfsstatus.

Terwijl dat onderzoek nog liep, kreeg Kitti een brief van de hoofdtempel in Thailand, Wat Saket. Deze tempel gaat over welke monniken er uitgezonden worden naar het buitenland en regelt daarvoor het nodige papierwerk. In de brief wordt Kitti bevolen om op korte termijn terug te keren naar zijn geboorteland.

Visum voor drie jaar

Donderdagochtend was er een rechtszaak bij de kortgedingrechter in Breda, waar het bestuur vier mensen voor de rechter sleepte wegens smaad en laster. Bij deze zitting vertelde voorzitter Van Beek dat Tan Kitti van de IND een visum heeft gekregen voor drie jaar.

Dit betekent dat de monnik in die periode niet terug hoeft te keren naar Thailand, maar in Nederland mag blijven. Van Beek vertelde dat nog overwogen wordt om politiek asiel aan te vragen, maar dat die procedure nog opgestart moet worden.