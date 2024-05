Frustraties bij gedupeerden van wateroverlast: 'Sfeer wordt soms grimmiger'

Al acht maanden valt er meer regen dan normaal. In het gebied van Waterschap De Dommel zorgt ieder regenbuitje dan ook voor overlast. De spreekwoordelijke emmer zit vol en de frustratie onder bewoners neemt toe, meldt het waterschap. "De sfeer wordt op sommige plekken grimmiger", ziet watergraaf Erik de Ridder.

De Ridder begrijpt de zorgen van bewoners en boeren. "Land staat maanden onder water, mensen hebben water om en soms in huis." Maar nu de overlast langer duurt, neemt de frustratie toe volgens de watergraaf. "Onze medewerkers in het veld hebben daarmee te maken. Dat kan echt niet. Wij vragen om begrip en respect voor onze medewerkers. Zij zetten zich dag en nacht in en doen wat ze kunnen om de situatie te verbeteren. Deze regen is een probleem van ons allemaal."

"Het is overal nat, ook waar in jaren geen ingrepen zijn geweest."

Nooit eerder zagen ze het grondwater in het gebied zo lang zo hoog staan. Er viel tot negentig procent meer regen dan normaal tussen oktober en juni. Waar dat gemiddeld zo'n 520 millimeter regen is, is dat inmiddels 850 tot 1000 millimeter. Dat geldt niet voor het hele gebied, vooral Vessem en Wintelre kampen nu met grote wateroverlast.

Weilanden lopen over op de wegen in Wintelre.

Volgens De Ridder leggen mensen onterecht een verband tussen werkzaamheden aan beken in de omgeving en de wateroverlast. "Eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat het verband er niet is. Het is overal nat. Ook waar in jaren geen ingrepen zijn geweest, staat het water hoog."

"Werken aan een veel robuuster watersysteem is keihard nodig."